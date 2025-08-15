Ufficiale Alcaraz, cambia tutto: Sinner è avvisato

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz prosegue senza sosta e nelle ultime ore è arrivata una nuova interessante ufficialità.

Prosegue il Cincinnati Open e siamo ormai alle battute finali del torneo, e in molti sperano nella finale tra il numero uno Jannik Sinner e il suo grande rivale Carlos Alcaraz. I due proseguono a dominare nel circuito e c’è curiosità per vedere se assisteremo al terzo atto, la terza finale tra Sinner e Alcaraz dopo le finali di Roland Garros e Wimbledon. E qui a Cincinnati il campione di San Candido è chiamato a difendere il titolo.

Sinner ha annichilito il canadese Felix Auger Aliassime, annientandolo con il risultato di 6-0;6-2 e lasciando le briciole ad ogni avversario. In semifinale ora affronterà la sorpresa francese Atmane, rivelazione del torneo. Alcaraz sta sorprendendo invece, questa non è la sua superficie preferita ma ha raggiunto comunque i Quarti di finale senza alcun problema ed è chiamato cosi a questa sfida.

La rivalità tra i due fenomeni del tennis mondiale durerà per anni, chi parla addirittura di un decennio ed i due sono gli eredi dei Big Three. Ma ora Alcaraz ha alcune competizioni dove deve raggiungere e sfidare Sinner ed una di queste è sicuramente la Coppa Davis: negli ultimi due anni Jannik ha letteralmente dominato, lasciato le briciole agli avversari e ha vinto anche questa competizione con l’Italia, mantenendo uno storico uno-due. Ma ora Jannik Sinner deve fare i conti con altre nazioni, pronte alla gloria.

Annuncio ufficiale, pioggia di big: anche Sinner è avvisato

L’Italia è la squadra campione in carica ed è sicura di partecipare alle Final Eight che si svolgeranno a Bologna, evento che andrà in scena tra il 18 ed il 23 Novembre 2025. Sinner dovrebbe esserci all’evento e l’Italia, visto la superficie, è la grande favorita per la vittoria finale ma ora anche tutte le big useranno il meglio a disposizione.

Le nazioni partecipanti hanno ufficializzato la lista dei tennisti per la competizione ed ognuna avrà giocatori di grande livello. La Spagna punterà su Carlos Alcaraz che proverà a vincere la Davis ma Sinner dovrà fare i conti specialmente con l’armata statunitense che ha al momento due Top 10 nel singolo come Taylor Fritz e Ben Shelton ma occhio anche a Tommy Paul e Frances Tiafoe che completano lo squadrone.

Italia e Stati Uniti sono le squadre favorite ma nelle qualificazioni occhio anche alla Repubblica Ceca che ha talenti giovani e bravi su cemento come Jakub Mensik, Jiri Lehecka ed infine Tomas Machac.