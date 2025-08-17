Zielinski saluta per 11 milioni: lo prende un’altra Big di Serie A

Ultimo test precampionato per l’Inter di Cristian Chivu che ha battuto 2 a 0 l’Olympiakos, i due club si sono affrontati in Puglia e dalla squadra del club nerazzurro sono arrivate buone indicazioni. A segno Dimarco e Thuram anche se l’esterno mancino è uscito poi per infortunio. Unica nota dolente di una serata che ha visto il rientro a pieno regime di giocatori acciaccati come Bisseck, Pavard e come Piotr Zielinski.

Ma in casa nerazzurra tiene banco il mercato con il club che fatica a raggiungere gli obiettivi previsti a causa di un numero importante di esuberi. Sono diversi i giocatori in rosa in uscita e tra questi c’è anche qualcuno che ha faticato, non ha mantenuto le previsioni iniziali e cosi potrebbero partire al giusto prezzo. In difesa ad esempio si parla di Pavard, nel mirino del nuovo club arabo del Neom, a caccia di rinforzi per la prossima stagione.

In uscita c’è anche Mehdi Taremi e sia l’Inter che il giocatore sono in attesa dell’offerta che possa accontentare tutti, tra cartellino e ingaggio. Chi a sorpresa potrebbe salutare è anche il centrocampista polacco Piotr Zielinski, inaspettatamente in uscita: il giocatore è arrivato a costo zero lo scorso anno dopo una lunga carriera a Napoli ed ora potrebbe iniziare una nuova avventura. Nelle ultime ore il rumors ha letteralmente scatenato i tifosi di un noto club di serie A.

Addio Zielinski, è tutto vero: la notizia lascia a bocca aperta

Nelle ultime ore si è parlato di alcuni nomi in uscita e tra questi c’è Zielinski, giocatore arrivato con grosse aspettative e che invece non ha affatto mantenuto le attese; Piotr è in uscita e secondo alcune indiscrezioni sul centrocampista ci sarebbe l’interesse della Fiorentina di Stefano Pioli, un club a caccia di rinforzi e con grandi ambizioni per la prossima stagione. Il tecnico chiede una mezzala e l’ex Napoli è il profilo giusto ma serve accontentare tutte le parti in causa.

Per il cartellino i nerazzurri potrebbero accontentarsi di 11-12 milioni di euro ma anche con uno sconticino e qualche bonus Marotta accetterebbe volentieri, il vero problema è l’ingaggio di quasi 4 milioni che percepisce il giocatore e che appare troppo per le casse della società di Rocco Commisso. Il piano viola è dare a Zielinski un ruolo da leader assoluto, uno stipendio dimezzato ma con diversi bonus legati a prestazioni personali e di squadra.

Si lavora ad un accordo ma l’Inter lavora in uscita e Zielinski potrebbe salutare dopo solo un anno.