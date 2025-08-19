Calhanoglu saluta per 32 milioni, resa Inter: il nome del nuovo club

Ultime settimane di mercato e l’Inter è candidata ad essere una delle squadre più attive di questa sessione, sia in entrata che in uscita. Finora a dire il vero non è stato fatto molto ma la società sta provando ad accumulare un tesoretto per recitare poi una parte finale di mercato da assoluta protagonista, per provare a prendere un rinforzo per reparto.

Ma prima si lavora in uscita ed il club milanese ha piazzato la cessione di Nicola Zalewski, una trattativa a titolo definitivo che ha portato il polacco all’Atalanta per 17 milioni di euro. Ora in uscita c’è Asllani e l’Inter ha già raggiunto un accordo con il Bologna, ora si lavora ad un accordo tra le parti con il giocatore che chiede uno stipendio da 2 milioni annui mentre il club felsineo ne offre invece 1.5, le parti potrebbero raggiungere un accordo a metà nelle prossime ore.

Ma non solo perchè l’Inter potrebbe decidere di cedere anche dei big, giocatori forti ma piuttosto avanti con l’età. Ovviamente solo alla giusta offerta ed uno di questi è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è stato accostato a diversi club turchi ma nessuno ha presentato l’offerta giusta, e ora potrebbe partire nei prossimi giorni. Occhio all’offerta a sorpresa.

Svolta sul mercato Inter, offerta per Calhanoglu

Nelle ultime ore ha fatto molto rumore l’offerta del club arabo dell’Al Ahly, pronto a investire 25 milioni di euro per il cartellino di Locatelli. Offerta subito rifiutata dalla Juve che non vuole perdere un titolarissimo a pochi giorni dall’inizio della stagione e cosi l’Al Ahly sarebbe ora pronto a virare e cambiare obiettivo, adesso il club ha messo nel mirino Hakan Calhanoglu ed è pronta a presentare una mega offerta per lui.

Secondo alcune indiscrezioni l’Al Ahly è pronta ad offrire circa 32 milioni di euro per il cartellino del giocatore ed è pronta cosi ad acquistare il giocatore 31enne, l’Inter ora ci pensa seriamente. Si parla di un accordo importante e la società nerazzurra sta facendo le sue valutazioni, questo è forse l’ultimo anno per cedere a buon prezzo l’ex giocatore di Milan e Bayer Leverkusen e quindi stavolta il trasferimento può concretizzarsi.

L’Inter potrebbe utilizzare il ricavato del turco per arrivare a Kone, centrocampista di rottura che tanto piace a Chivu e al tanto desiderato difensore. Per Calhanoglu invece un ricchissimo contratto ed il club nerazzurro ha aperto a questa cessione.