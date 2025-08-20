“8 mesi di stop”, dramma Lukaku: Conte getta la spugna

La stagione del Napoli di Antonio Conte è cominciata nel peggiore dei modi. Nel corso dell’ultimo test prima dell’inizio del campionato contro i greci dell’Olympiakos il club campione d’Italia ha perso per infortunio Romelu Lukaku, uscito subito tra gli sguardi preoccupati e che resterà fermo cosi per diverso tempo.

C’erano sensazioni negative fin dall’inizio ed alla fine il giocatore belga ha riportato un pesante infortunio, ovvero una pesante lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il giocatore ha cominciato già la riabilitazione ma resterà fermo per diverso tempo, e costringe cosi la formazione partenopea a tornare nuovamente sul mercato. E bisogna farlo il prima possibile: la squadra di Conte vuole Hojlund anche se studia anche possibili alternative.

Da Vlahovic fino addirittura a Jamie Vardy, sono nati diversi rumors e il motivo è legato alle condizioni di Lukaku che vede il suo 2025 già finito. L’infortunio però potrebbe essere anche peggio del previsto e arrivano ulteriori brutte indicazioni per la formazione azzurra, ne ha parlato cosi l’ex dirigente azzurro Pierpaolo Marino, intervenuto su Rai 2 nel programma Non solo Calciomercato.

Allarme Lukaku, il rischio è concreto: le ultime sull’infortunio

Il Napoli torna sul mercato e il motivo risiede nelle condizioni fisiche di Lukaku ed anche Marino ha voluto avvisare i tifosi azzurri. Lui conosce bene le situazioni di calcio e le sue dichiarazioni sono sicuramente un cattivo presagio per tutti chi tifano per la formazione campione d’Italia, ecco le sue parole nello specifico:

“Depressione dello spogliatoio? Beh, se ci sarà un intervento sarà un periodo di 6-7-8 mesi di stop, il Napoli ha solo una punta di ruolo che ora è Lucca e dovrà giocare almeno fino a Gennaio. Sperando che a Gennaio Romelu sia pronto perchè ha un’età avanzata ed una massa muscolare particolare”.

Tanti i temi trattati da Marino che ha sottolineato il problema delle liste per il Napoli, un problema talvolta sottovalutato ma comunque piuttosto importante e con gli azzurri che anche per questo stanno faticando a completare la rosa. Ora la priorità del Napoli è trovare il sostituto di Lukaku e acquistare un giocatore di primo piano, il club sta valutando diverse soluzioni.

Tra i vari club occhio a Krstovic del Lecce e vari profili per l’attacco, la società è pronta ad un investimento con Hojlund che resta il primo nome e poi valutano alternative.