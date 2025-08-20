Ultim’ora Barella, colpo di scena improvviso: tifosi basiti

Grande sorpresa in casa Inter e che vede protagonista Nicolò Barella. La decisione di Chivu è pazzesca, nessuno se lo aspettava.

Pochi giorni e l’Inter comincerà ufficialmente il suo campionato, Cristian Chivu debutterà contro il Torino lunedi sera e comincerà la nuova stagione. A dire il vero il tecnico ha disputato già gare ufficiali al Mondiale per club ma si parla dello scorso anno e ora si parte per la nuova stagione.

Il club nerazzurro è ancora fermo sul mercato e fatica a trovare giocatori pronti per la serie A. Gli affari Leoni e Lookman sono sfumati e contro il Torino nella prima di campionato il tecnico dovrà giocare quasi con gli stessi uomini rispetto al passato, tutti tranne gli squalificati Calhanoglu e Francesco Pio Esposito che debutteranno quindi direttamente alla seconda giornata. Se l’attaccante campano sarebbe partito comunque dalla panchina diverso è il caso di Calhanoglu che rappresenta il faro del centrocampo.

In casa Inter quindi si fanno valutazioni ed il tecnico rumeno pensa a chi schierare come regista nel primo turno di campionato. Il ballottaggio riguarda in particolare Nicolò Barella e Petar Sucic, quest’ultimo tra i nuovi acquisti che subito si è ambientato in maglia nerazzurra. Nelle ultime amichevoli Chivu ha inserito Sucic come regista di centrocampo ma non pochi hanno notato quello che è successo nell’ultima amichevole contro l’Olympiakos.

Inter Torino, Chivu spiazza tutti su Barella

Come riporta il Corriere dello Sport Chivu sta lavorando alla formazione tipo per il match contro i granata e l’unico dubbio riguarda il centrocampo. Sia Barella che Sucic giocheranno dal primo minuto ma si valuta la situazione e vedere chi giocherà come regista e chi come mezzala. Finora Chivu ha sempre utilizzato Sucic ma nell’ultima mezzora circa contro i greci Chivu ha invece utilizzato Barella e quindi occhio al colpo di scena.

L’idea infatti è quella di arretrare Barella nel gestire palla come regista e usare un tiratore più plateale e più bravo ad inserirsi come Sucic, autore comunque di un ottimo precampionato. La titolarità spetta a Calhanoglu e lo vedremo dal secondo turno ma intanto l’Inter si coccola i suoi centrocampisti e valuta chi utilizzare e chi meno. Una squadra sicuramente particolare e con tanti dubbi in vista dell’esordio stagionale.

Nella giornata odierna non si sono allenati con il gruppo Carlos Augusto e Davide Frattesi e per entrambi le condizioni sono da valutare. La loro presenza dal primo minuto è comunque al momento quasi impossibile.