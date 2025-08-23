Addio Inter, ora è ufficiale: firma per 33 milioni di euro

Nei prossimi giorni l'Inter ha le idee chiare su dove intervenire per rinforzare la rosa. Intanto il club è in difficoltà.

In casa Inter si lavora al calciomercato mentre la squadra è al lavoro per l’esordio stagionale di lunedi sera contro il Torino e il club intanto si prepara agli ultimi botti di mercato. Il centrocampista Diouf è il colpo a sorpresa che la società ha messo a segno nelle ultime ore, un affare velocissimo e chiuso a ben 25 milioni di euro bonus compresi.

Ma il mercato nerazzurro non è finito e si proverà a chiudere con un rinforzo per reparto ed a prescindere sicuramente dalle uscite. L’Inter ha ceduto Asllani e preso Diouf, ma ora serve un difensore ed un attaccante e in particolare si deve rinforzare il reparto difensivo, reparto dove manca qualcosa sicuramente e dove la squadra è fin troppo avanti con l’età, basta vedere gli esempi di Acerbi, Darmian e De Vrij.

Servono rinforzi in difesa e i nerazzurri nelle ultime settimane hanno sondato vari profili, specialmente in giro per l’Europa. Il primo obiettivo è stato Giovanni Leoni, ma l’oramai ex Parma è approdato a Liverpool per 35 milioni di euro ed ora un altro affare è sfumato; il giocatore piaceva all’Inter da tempo ma è approdato in Bundesliga, in particolare tra le fila del Bayer Leverkusen.

Niente Inter, ora è ufficiale: Chivu e Marotta nei guai

L’Inter lo ha seguito per diverse settimane, negli ultimi giorni gli ha anche detto di attendere ma alla fine l’affare non si è concretizzato e il difensore Loic Badè si è trasferito al Bayer Leverkusen. L’Inter seguiva da tempo il centrale difensivo ed era uno dei nomi più interessanti sul taccuino della dirigenza nerazzurra, ora Badè si è trasferito in Germania.

Il giocatore si è trasferito dal Siviglia al Bayer Leverkusen per 33 milioni di euro bonus compresi, 29 milioni più 4 di bonus abbastanza semplici da raggiungere ed il club andaluso ha cosi potuto registrare diversi giocatori, una cessione fondamentale per mandare avanti le sue finanze. Brutte notizie invece per l’Inter che dovrà cambiare i suoi piani e perde un obiettivo concreto di mercato.

L’Inter cerca un difensore e molto probabilmente si tratta di un nome estero per rinforzare la rosa. Piace anche Omar Solet dell’Udinese ma ci sono diversi profili di Bundesliga e Ligue1 che intrigano i nerazzurri e presto potrebbe esserci un affondo a sorpresa, un pò come accaduto con quello per Diouf.