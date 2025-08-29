Addio Hamilton-Ferrari: il nome del sostituto è assurdo

Pochi giorni e tornerà il Mondiale di Formula Uno, un mondiale che vede la McLaren assoluta dominatrice e la lotta al titolo tra Lando Norris ed Oscar Piastri che vede novità gara dopo gara. Dietro l’unico che ci sta provando è Max Verstappen ma la sua Red Bull non mantiene il ritmo delle avversarie; chi la vive ancora peggio è invece la Ferrari che sta vivendo un’annata nefasta con Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Il monegasco – sebbene con risultati insufficienti – ci sta provando mentre è più critica la stagione di Hamilton. Il pluricampione sta vivendo probabilmente la peggior stagione della sua carriera, più volte ha mandato frecciate verso la scuderia ma in fondo anche verso se stesso ed ora ci sono dubbi su come andranno le cose e come terminerà la sua avventura in quel di Maranello. Per Hamilton è un momento nero.

Il pluricampione ha definito questa come la peggior stagione della sua carriera ed in effetti le cose non stanno andando per il meglio. Gli ultimi Gran Premi hanno messo in dubbio il suo futuro ed il Corriere dello Sport ha fatto una rivelazione clamorosa riguardo il mercato della Formula Uno. Poteva avvenire in Primavera ma al momento è tutto rinviato.

Rivoluzione in Formula Uno, tutto rinviato per il cambio alla guida

Nelle ultime ore sono arrivati clamorosi retroscena e si parla di futuro e di un possibile effetto domino tra i piloti dell’attuale mondiale di Formula Uno, per il prossimo anno o eventualmente anche per il 2026. Secondo il giornalista Fulvio Solms Toto Wolff propose un’intrigante idea alla Ferrari, possibilità che poteva verificarsi solo con la decisione del ritiro da parte di Lewis Hamilton. Il noto team Manager propose di cedere Kimi Antonelli alla Ferrari per sostituire Hamilton.

Tutto si sarebbe verificato ovviamente solo nel caso dell’approdo di Max Verstappen in Mercedes che vedevano quindi Antonelli via ed Hamilton al passo d’addio. Le cose però sono cambiate, Verstappen ha deciso di restare alla Red Bull e almeno per il prossimo anno tutte le squadre dovrebbero essere confermate, specialmente le big.

Allo stesso tempo occhio a questo scenario per il 2026 dove dovrebbe esserci il nuovo regolamento e dove Hamilton – in caso di nuova brutta stagione – potrebbe salutare. Occhio alle alternative e lo scenario con Verstappen in Mercedes e Antonelli in Ferrari è tutt’altro che utopia.