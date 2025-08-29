Kolo Muani, ora è ufficiale: la decisione scuote i tifosi

Mancano ormai pochissimi giorni e questa sessione estiva di calciomercato giungerà ufficialmente al termine. Alcuni club stanno provando ancora a chiudere colpi ed una delle questioni più delicate dell’estate ancora deve chiudersi, ovvero quella dell’attaccante Randal Kolo Muani. Il futuro del giocatore sarà in bilico fino al gong del mercato, in arrivo ormai tra qualche giorno.

Negli ultimi sei mesi Kolo Muani è tornato alla Juventus in prestito e la sua esperienza è stata piuttosto importante. Dopo il giocatore è poi tornato a Parigi e al momento è fuori dai piani della società di Luis Enrique che sta lavorando per cederlo. La trattativa tra Juve e Psg sta andando avanti da diverso tempo ma le cifre sono molto alte ed è difficile trovare un accordo definitivo, specialmente sulla formula.

La Juve vuole l’attaccante, specialmente per sostituire Dusan Vlahovic, ormai ai ferri corti e con il contratto in scadenza tra meno di dodici mesi. Kolo Muani però costa molto, i francesi lo valutano 60 milioni di euro e non aprono al prestito con diritto ma chiedono una cessione definitiva, che sia un trasferimento immediato o un prestito con obbligo di riscatto. Una situazione preoccupante e in questi mesi Randal si è allenato a parte con gli altri esuberi del club. Insomma un futuro in bilico per il giocatore e ora è arrivata una nuova doccia fredda ufficiale.

Kolo Muani, arriva l’annuncio: ora è ufficiale

Questo weekend in serie A si giocherà il secondo turno di campionato e poi terminerà ufficialmente il calciomercato. La Juve è ancora a caccia di una punta e dopo Jonathan David vuole chiudere anche per Kolo Muani. Il giocatore intanto è separato in casa e nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia per lui, Randal non è nella lista dei convocati per le sfide della Francia per le qualificazioni Mondiali.

Già solitamente il francese era in costante ballottaggio ma questa situazione sicuramente non gli fa bene ed anzi in caso di permanenza a Parigi Kolo Muani rischia di saltare il Mondiale 2026. Insomma anche per questo Kolo Muani spinge per un accordo veloce e chiudere il prima possibile. Nella giornata di ieri il dirigente bianconero Comolli ha lasciato spiragli ma non è semplice e, visto le difficoltà nel cedere Vlahovic, la Juve potrebbe lasciare il giocatore e anche il Mondiale sarebbe a forte rischio.