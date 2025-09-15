Tutto finito: Bagnaia subito via dalla Ducati!

Un momento nero e neanche l’aria di casa è riuscito a risollevarlo. Pecco Bagnaia potrebbe vedere a Misano, nel Gran Premio del San Marino, la fine della sua esperienza in Ducati, un rapporto logoro fatto soprattutto da una serie di risultati negativi e anche qui a Misano il campione italiano ha raccolto un disastroso doppio zero.

Se nella Sprint il risultato è stato pessimo – nonostante la caduta del compagno di squadra Marc Marquez – non si può dire meglio della gara dove Bagnaia lottava in un anonimo ottavo posto ed alla fine è caduto, vedendo un disastroso raffronto rispetto al compagno di squadra iberico. Alla fine Marquez ha vinto anche a Misano, il titolo è ad un passo e il confronto in questo momento tra Bagnaia e Marc è piuttosto pietoso, circa 200 punti e oltre di distanza in classifica e Pecco non gli è mai finito davanti.

A Misano Marquez ha vinto nonostante il clima negativo, i tifosi di Rossi lo hanno fischiato per tutto il weekend ma lui si è esaltato e dopo la caduta nella Sprint si è riscattato con una grande prestazione e ha vinto dinanzi a un ottimo Bezzecchi. Un Bezzecchi che ora tallona in classifica generale Bagnaia, il sorpasso sarebbe l’ennesima sconfitta per il plurititolato.

Mazzata Bagnaia, ora è ormai finita: l’annuncio non lascia dubbi

L’edizione odierna di Repubblica ha lanciato la bomba e a quanto pare l’avventura di Bagnaia con la Ducati è davvero ai titoli di coda. Troppe incongruenze e l’azzurro ha sofferto fin troppo lo scontro con lo scomodo compagno di squadra, perdendo ogni sfida in questa stagione. Ieri dopo Misano c’è stato un confronto tra le parti ma la sensazione è che questi siano gli ultimi gran premi di Pecco sulla Ducati ufficiale.

Ma non solo in quanto anche Marc Marquez avrebbe già deciso i piani per il suo futuro. Il pilota inseguirà il decimo titolo il prossimo anno e una volta ottenuto quello vorrebbe tornare e concludere con la Honda, squadra che lo ha lanciato e che lo ha aspettato sempre nel periodo difficile, quello con tanti infortuni e problemi. Per ora però spazio alla Ducati con Marc Marquez che vuole vincere ancora mentre Bagnaia è pronto probabilmente a dire addio.

E chissà che nella Ducati non pensino ad una squadra ufficiale con due fratelli, visto gli ottimi risultati di Alex. Staremo a vedere ma per Bagnaia il rapporto con la scuderia di Borgo Panicale è ormai finito.