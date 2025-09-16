Sinner, altra ‘sconfitta’ contro Alcaraz: il risveglio è amarissimo

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, una rivalità che durerà negli anni e che sicuramente vedrà protagonisti i due per diverso tempo. In questa stagione (cosi come lo scorso anno) i due fenomeni si sono divisi gli Slam ma l’ultima vittoria di Carlos a New York ha sancito il sorpasso dello spagnolo con l’azzurro ora numero due al mondo. Sicuramente su questa rivalità hanno pesato anche i tre mesi di stop che hanno bloccato tutto e hanno costretto Jannik ai box per il caso Clostebol.

Ora Sinner lavora per recuperare in classifica e chiudere in bellezza questo 2025 ma tutto ciò si preannuncia tutt’altro che facile, il tennista di San Candido ha più punti da difendere ed Alcaraz appare davvero più in forma che mai. Il sorpasso diventa difficile ma vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Intanto emergono nuove dichiarazioni in Italia che fanno piuttosto discutere.

Già tempo fa la showgirl ed attrice Anna Falchi fece discutere riguardo le dichiarazioni per la mancata presenza di Jannik a Sanremo, usò toni sbagliati e in molti la misero sotto torchio e sotto il mirino della critica. Ora però – non rassegnata – la conduttrice è tornata a parlare di Sinner ed ha avuto parole che non faranno piacere ai suoi tifosi, dichiarazioni che hanno suscitato polemiche in tutto il panorama nazionale.

Jannik Sinner sotto accusa, il messaggio è chiaro

Anna Falchi è intervenuta nella trasmissione Rai La Volta Buona ed ha sentenziato con un messaggio netto: “Su Sanremo forse sono stata incauta e da ignorante criticai la sua decisione di non partecipare. Non l’avessi mai detto però, fui vittima di una shitstorm incredibile. Comunque ho sbagliato e non conoscevo i suoi impegni anche se la sua mancata presenza a Sanremo mi sembrava un vero peccato”.

Nonostante ciò Anna Falchi – abbastanza a sorpresa – ha sottolineato di tifare per Carlos Alcaraz e non per Sinner e l’ex modella ha sottolineato: “Si tratta di una questione di simpatia, mi piace più fisicamente Carlos Alcaraz. Preferisco gli uomini mediterranei”, ha chiosato cosi la Falchi con Caterina Balivo che è apparsa abbastanza stupita di queste dichiarazioni.

Poi però la donna chiude parlando anche di calcio e del suo tifo storico per la Lazio. Anna Falchi ha commentato ciò chiarendo: “Non sono romana ma ho scelto la Lazio perchè appena arrivai a Roma mi chiedevano ‘sei della Lazio o della Roma’ e io rispondevo Lazio perchè mi ricordava la bandiera finlandese”.