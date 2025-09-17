Lascia la Juve e si trasferisce all’Inter per 21 milioni: assurdo!

Clamoroso colpo di scena sul mercato dopo Juve Inter. Il trasferimento è questione di tempo ed ora l'affare è davvero possibile.

L’ultimo weekend di serie A ci ha regalato mille emozioni e la sfida più entusiasmante ha visto un derby d’Italia in bilico fino all’ultimo minuto. La Juve ha battuto 4 a 3 l’Inter dopo una rimonta clamorosa, con due gol negli ultimi minuti, prima il pari di Khephren Thuram e poi una magia da parte di Adzic, al primo gol in serie A. Il giovanissimo talento ha comunque approfittato anche del grave errore di Sommer, finito nel mirino della critica.

D’altro canto anche nella serata di ieri la Juve è stata protagonista di una serata anomala e particolarmente ricca di emozioni. Nel debutto in Champions League davanti ai propri tifosi il club bianconero ha totalizzato un clamoroso 4 a 4 contro i tedeschi del Borussia Dortmund, pareggiando in extremis, sfruttando un grande Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è subentrato nella ripresa ed ha firmato due gol ed un assist, servendo la palla decisiva al centrale inglese Lloyd Kelly.

Mentre il giocatore serbo è stato elogiato è finito nel mirino della critica invece il portiere Michele Di Gregorio, autore di un gravissimo errore in occasione del terzo gol del club tedesco. Il Dortmund ha segnato la rete e il portiere è finito nel mirino, tifosi bianconeri letteralmente infuriati sui social. Il futuro di Di Gregorio può essere lontano da Torino e potrebbero esserci importanti novità di mercato.

Mercato Juve, la cessione ora è ad un passo

Secondo alcune indiscrezioni la Juve ha deciso, a fine anno il portiere Di Gregorio saluterà definitivamente. Sul giocatore addirittura ci sarebbe l’Inter con i nerazzurri a caccia del sostituto dallo svizzero Yann Sommer, in scadenza di contratto ed anch’egli ormai vicino all’addio definitivo alla squadra milanese.

Di Gregorio al posto di Sommer e l’Inter sarebbe pronta a convincere la Juve con un’offerta da 21 milioni di euro bonus compresi, offerta che permetterebbe ai bianconeri di tornare sul mercato e trovare cosi un sostituto. Tra i nomi accostati ci sono l’ucraino Lunin del Real Madrid e Caprile del Cagliari, accostato in passato anche ai colori nerazzurri.

Juve e Inter sono in rapporti tesi ma i bianconeri vogliono liberarsi del portiere e Di Gregorio tornerebbe volentieri all’Inter. Si, appunto si tratta di un ritorno visto che l’estremo difensore è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e tra le altre cose in passato ha confessato anche di essere tifoso del club nerazzurro; insomma rapporti tesi tra Juve e Inter ma non sul mercato ed i bianconeri