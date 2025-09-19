“Adesso lascio”, nemmeno Sinner ci crede: annuncio di pochi istanti fa

Pochi giorni e comincerà ufficialmente la tournèe asiatica ed anche Jannik Sinner sarà uno dei protagonisti. Il campione di San Candido è ora numero due al mondo, ha punti da difendere e allo stesso tempo proverà in questi mesi ad effettuare un nuovo sorpasso al grande rivale Carlos Alcaraz, impegnato in queste ore invece con la Laver Cup e a difendere i colori del Team Europe.

Nonostante varie difficoltà e l’ultima brutta sconfitta a Flushing Meadows, Jannik Sinner ha vissuto un’importante crescita e in questo 2025 ha fatto quattro finali del Grande Slam, vincendo comunque Australian Open e Wimbledon. La sconfitta a New York è costata caro a Jannik che ha perso il posto come numero uno al mondo, ranking in classifica che conservava ormai da oltre un anno. E intanto arrivano novità per quel che riguarda Jannik Sinner.

Il fenomeno altoatesino lavora ormai da anni con un team consolidato, ha Simone Vagnozzi come coach e Darren Cahill come supercoach ed i due sono stati fondamentali nella crescita del tennista italiano. L’azzurro è molto legato con i due, e nelle ultime ore è arrivata una sorprendente notizia. Simone Vagnozzi ha deciso di rinunciare ad una delle sue collaborazioni ma fortunatamente ciò non riguarda Jannik Sinner.

Sorpresa Sinner, arriva l’annuncio di Simone Vagnozzi

Attraverso un comunicato sulla sua pagina Facebook Simone Vagnozzi ha comunicato che lascerà ufficialmente l’Accademia Maggioni Tenia Team, dove Vagnozzi lavorava da tempo come collaboratore. Fare questo lavoro e in concomitanza allenare uno dei migliori tennisti al mondo non era fattibile e per questo alla fine Vagnozzi ha deciso di abdicare. Ecco le sue parole nello specifico:

“Dopo una lunga riflessione ho deciso di lasciare il mio ruolo all’interno dell’Accademia Maggioni Tenia Team e lo faccio a malincuore. Purtroppo, con i miei impegni professionali sempre più fitti e intensi, non riesco più a garantire la qualità e l’attenzione che questo progetto richiede”.

Un bel messaggio che in poco tempo ha ricevuto tanti commenti e apprezzamenti social e Vagnozzi ha deciso di dire addio ora che è impegnato con il numero due al mondo Jannik Sinner. Cosi poi ha proseguito: “Adesso lascio il testimone a tutto lo staff, so che faranno un lavoro eccezionale e che i nostri ragazzi sono in ottime mani. Grazie di cuore a tutti, Vagno”.

Insomma un messaggio chiaro e che mostra tutte le intenzioni di Vagnozzi di lavorare alla collaborazione con Sinner e nient’altro.