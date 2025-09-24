Hamilton dice addio, la rivelazione bomba arriva in diretta

La stagione 2025 di Lewis Hamilton è stata sicuramente diversa rispetto alle aspettative dei tifosi e degli addetti ai lavori. Se pensiamo che l’ottavo posto di Baku non è stato il peggiore di questa nefasta annata capiamo cosa è successo e si può pensare ad un vero e proprio dramma sportivo.

Più volte Hamilton ha manifestato il suo malcontento, da un lato inizialmente sembrava poco soddisfatto della vettura ma dopo un pò ha cominciato a prendersela anche con se stesso, rilasciando frasi e dichiarazioni criptiche sul suo futuro. L’ottavo posto di Baku è l’ennesima grande manifestazione delle sue difficoltà e possiamo considerare la stagione attuale come la peggiore della sua straordinaria carriera.

Tante situazioni difficili ma in casa Ferrari si lavora alla prossima stagione e nonostante qualche rumors Hamilton resterà alla rossa e sia lui che Leclerc puntano a reagire e riportare in alto la Rossa. I tifosi sognano la vittoria iridata di Maranello ma al momento ciò appare più che utopia e l’obiettivo è tornare almeno competitivi e provare nuovamente a vincere. Hamilton resterà quindi in Ferrari ed i tifosi sperano di vederlo nuovamente in alto sul podio.

Nelle ultime ore intanto ‘Sir Lewis’ ha rilasciato interessanti dichiarazioni ed ha svelato un addio importante ad una delle sue più grandi passioni, Lewis Hamilton ha confermato l’addio alle supercar ed ha venduto tutte le sue bellissime auto di lusso.

Addio di Hamilton, l’annuncio lascia sbalorditi

I piloti di Formula Uno sono noti per avere quasi tutti un garage con tante auto di prestigio. D’altronde i piloti sono tra gli sportivi più ricchi e possono permettersi le migliori Supercar. Tutti, da Leclerc a Verstappen e anche Lewis Hamilton le hanno sempre avute ma nelle ultime ore hanno fatto rumore alcune dichiarazioni di Hamilton che cambiano davvero tutto. Nel corso di un evento ufficiale Hamilton ha svelato di non possederle più e di pensare ad altro, ecco nello specifico le sue parole:

“Non ho più macchine, mi sono sbarazzato di tutte le mie auto ed ora mi dedico maggiormente al mondo dell’arte”. Il pilota ha venduto alcune delle vetture più famose al mondo, ha venduto la Ferrari Aperta, diverse Mercedes come la EQS e la SLS AMG Black Series, la McLaren P1 e tantissime altre. Lewis si dedica di più alla cultura ma ora ha sottolineato:

“Se dovessi comprare una macchina, sceglierei la Ferrari F40. E’ una bella opera d’arte”, sottolineando cosi la sua recente passione.