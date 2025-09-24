Caos Juve, già fatto fuori Openda: cos’è successo

Dopo un buon inizio e con grandi aspettative la Juve vive il primo momento difficile della stagione. I bianconeri hanno pareggiato in extremis con il Borussia Dortmund e non sono andati oltre l’1 a 1 nella trasferta di Verona, una trasferta che ha evidenziato grosse criticità per il club e tanti problemi.

In questo momento c’è grande incertezza per quel che riguarda l’attacco, la Juve ha speso molto ma alla fine Tudor sta utilizzando i giocatori dello scorso anno, Francisco Conceicao e Kenan Yildiz dietro Dusan Vlahovic che – nonostante la situazione criptica dal punto di vista contrattuale – è l’attaccante bianconero che regala più certezze. Poco spazio finora per Zhegrova, per Jonathan David ed infine per l’attaccante belga Lois Openda.

Un mercato particolare con Zhegrova ed Openda che sono arrivati all’ultimo giorno e che non hanno fatto il ritiro con il club e che anche per questo non hanno ancora il ritmo come i compagni di squadra. Finora non convince neanche il tanto osannato Jonathan David, giocatore sul quale la Juve ha investito molto (un parametro zero con lauto stipendio e commissioni) e che invece fatica a decollare nel nostro campionato. Ma a finire sotto attacco è il mercato bianconero e le ultime parole fanno molto rumore.

Attacco al mercato Juve, Openda nel mirino

Attraverso il suo profilo X il giornalista Rai Paolo Paganini ha attaccato le scelte di mercato della Juve, specialmente per quel che riguarda l’attacco ed in particolare Lois Openda. Il club ha investito ben 40 milioni di euro per acquistare l’ex Lipsia ed il giocatore finora non ha mai realmente convinto; poi però il giornalista ha spiegato qual è davvero il suo punto di vista:

“Openda magari si rivelerà determinante o meno, ma continuo a dire che invece che investire 40 milioni su di lui la stessa cifra da parte della società andava investita su un centrocampista centrale o su un laterale destro”, evidenziando i veri problemi del club bianconero. Per Paganini, ma anche per gran parte dei tifosi, il vero problema bianconero è a centrocampo.

In questo reparto ben figura Khephren Thuram ma dopo sia Locatelli che Koopmeiners non appaiono all’altezza ed invece sono costantemente nel mirino. Tudor ha lanciato il giovane Adzic ma c’è la sensazione che poteva arrivare qualcun altro per rinforzare la rosa del club, specialmente appunto a centrocampo.