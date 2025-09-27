Resa Ferrari, prendono Leclerc nel 2026: dove correrà

La Ferrari e Charles Leclerc sono pronte a separarsi. E' un vero colpo di scena, nessuno si aspettava tutto ciò.

L’avventura di Charles Leclerc alla Ferrari dura da anni e i tifosi sono davvero molto legati al campione monegasco e ovviamente anche viceversa. Leclerc è da anni il simbolo di ciò che rappresenta la rossa e viene considerati da molti come uno dei piloti più forti nel paddock. Ciò che però contraddistingue questi anni è che Charles non ha mai avuto negli anni una vettura competitiva per vincere.

In questo 2025 c’erano grandi aspettative per la Ferrari, specialmente visto l’arrivo di un pluricampione come Lewis Hamilton. Invece Leclerc ed Hamilton hanno lottato quest’anno per zone sicuramente poco competitive nel circuito e quasi mai per la vittoria o per il podio. Insomma c’è tanto da recriminare e intanto la carriera di Leclerc avanza senza sosta, e senza vittorie o titoli. In casa Ferrari la situazione è preoccupante ed anche in vista del futuro.

Sono in molti ad aprire alla possibilità che Leclerc possa salutare a fine anno o al massimo a fine 2026 e nelle ultime ore alcune dichiarazioni hanno fatto tremare i tifosi della Ferrari. Al momento non è la possibilità principale ma la situazione è critica ed altri risultati deludenti potrebbero aprire a scenari impensabili fino a qualche mese fa.

Futuro in bilico per Leclerc, la sentenza allerta la Ferrari

Il manager di Verstappen Raymund Vermeulen ha parlato del futuro del suo assistito ma non ha fatto a meno di tirare in ballo anche Leclerc. Riguardo il possibile futuro di Super Max il manager ha sentenziato: “Sarebbe bellissimo se riuscisse a rimanere per tutta la carriera in Red Bull. Ma per farlo serve che ci sia una macchina vincente”, la chiosa con il futuro dell’olandese legato ovviamente ai risultati della sua vettura.

Negli ultimi due gran premi Verstappen è tornato a vincere ma ora lui e il suo entourage vogliono capire situazione Red Bull, specialmente a margine dell’imminente cambio regolamento nel 2026. Vermeulen parlando del suo pilota ha commentato anche la situazione di Leclerc rivelando un clamoroso retroscena:

“E’ normale che ci siano contatti con altri team, in Formula 1 tutti chiamano tutti. Pensate che Wolff non chiami Leclerc? A tutti interessa avere i piloti migliori e noi siamo sempre stati trasparenti riguardo i desideri di Max”, e con questa frase Vermeulen ha lanciato una vera e propria bomba di mercato.

La Mercedes vorrebbe Verstappen ma occhio anche alle alternative e la scuderia ha pensato tra le alternative anche a Charles Leclerc e chissà che tutto ciò non possa riproporsi in futuro.