Ci siamo, torna Spalletti: la firma ora è vicina

Questo weekend abbiamo assistito ad un grande big match tra Milan e Napoli, con i rossoneri che hanno vinto di misura e rischiano di cambiare le gerarchie di questo campionato. Quest’anno vediamo Allegri contro Conte, ma negli ultimi anni abbiamo visto vari tecnici ruotare tra le big d’Italia. Uno dei tecnici più importanti è senza dubbio il noto allenatore toscano Luciano Spalletti.

Questi, dopo aver alternato ottime stagioni e qualche defajance tra Udinese, Roma e Inter, ha trovato la gloria a Napoli dove ha riportato lo scudetto in città dopo oltre 30 anni di attesa e coronando un’annata straordinaria. Spalletti è sicuramente tra i migliori tecnici italiani e nonostante l’ultima deludente avventura, quella sulla panchina della Nazionale. I tifosi speravano che almeno lui riuscisse a cambiare il trend degli ultimi anni ma purtroppo c’è una situazione quasi ingestibile.

Con la Nazionale Spalletti ha faticato, è uscito con una brutta sconfitta negli ultimi Europei ed è stato esonero – come in un fulmine a ciel sereno – solo qualche mese fa. Ora però il tecnico potrebbe tornare in panchina, il noto esperto di mercato Fabrizio Romano ha dato una clamorosa rivelazione e ‘il Lucianone nazionale’ potrebbe vedere a sorpresa una nuova ripartenza. Questa volta addirittura dall’Arabia Saudita.

Sorpresa Spalletti, è in lizza e può arrivare subito

Attualmente Luciano Spalletti è tra i tecnici svincolati ed è sicuramente tra quelli più appetiti sul mercato. Come riporta il giornalista Fabrizio Romano l’Al Ittihad ha proposto la panchina a Spalletti, Xavi e all’ex tecnico del Milan Sergio Conceicao e sta valutando il da farsi. Il club potrebbe annunciare il nuovo allenatore nelle prossime ore e Spalletti ha davvero grosse chance, visto il suo curriculum.

Il tecnico toscano sarebbe l’ennesimo nome di prestigio pronto a partire in questo nuovo progetto, negli ultimi anni l’Arabia Saudita ha ingaggiato grandi giocatori e tecnici e la nazione non vuole assolutamente fermarsi. Sappiamo ovviamente di Cristiano Ronaldo ma anche dell’allenatore dell’Al Hilal Simone Inzaghi ed ora l’Al Ittihad potrebbe prendere Spalletti.

Dopo la sfida tra Inter e Napoli di qualche anno fa ora Inzaghi e Spalletti potrebbero ritrovarsi nuovamente in Italia e quest’opzione è piuttosto concreta. Occhio alle sorprese e occhio al futuro di Spalletti, ne sapremo a brevissimo e il tecnico potrebbe allenare presto giocatori del calibro di Kante, Fabinho e specialmente l’ex Pallone d’Oro Karim Benzema, stella del club arabo.