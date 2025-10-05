Lutto in Formula 1, piangono tutti: dolore a Singapore

Tra poche ore andrà in scena il Gran Premio di Singapore, ennesimo appuntamento di Formula Uno ed un Mondiale che sta regalando tante sorprese e colpi di scena. Oggi partirà in pole position George Russell, dinanzi a Max Verstappen e a leader del Mondiale Oscar Piastri, al momento principale favorito nella lotta verso il titolo iridato.

Insomma la Formula Uno regala davvero tante emozioni, c’è tanto da dire e allo stesso tempo nelle ultime ore è arrivato un lutto che ha colpito questo mondo e che fa male a tutti i fan e agli addetti ai lavori. E’ venuto a mancare all’età di 83 anni l’ingegnere Claudio Lombardi, un personaggio che ha fatto la storia della Formula Uno, e che – specialmente i più anziani – ricordano con grande verve.

Oltre ai piloti la vettura di Formula Uno dipende specialmente dal ruolo degli ingegneri, grandi appassionati e persone che danno davvero tutto per aiutare a provare a vincere e Lombardi è stato un personaggio importante anche nella storia della Ferrari, oltre che in tutta la storia del motorsport. L’ingegnere Claudio Lombardi ha lavorato in questo settore per circa 20 anni, nello specifico tra il 1975 ed il 1994 e la sua dipartita ha sicuramente scosso tutti gli appassionati.

Addio in Formula 1, lutto per una leggenda di questo sport

Claudio Lombardi è un personaggio che ha avuto un ruolo di grande responsabilità all’interno del motorsport, ha cominciato lavorando con la Lancia nel Mondiale Rally e poi ha lavorato sia con la Ferrari in Formula Uno che con l’Aprilia nella Superbike e proprio nel campo motociclistico è dove ha avuto maggior successo e ha ottenuto tante vittorie. L’uomo ha lavorato sia nel campo dei motori e successivamente ha lavorato anche a livello politico, specialmente a livello provinciale.

Claudio Lombardi è nato il 12 Maggio 1942, si è laureato in ingegneria meccanica giovanissimo e ha lavorato con una grande passione in questo sport. E’ stato uno dei progettisti della vettura dominatrice del Mondiale Rally negli anni Ottanta e cosi ha deciso di approdare alla Ferrari dove ha avuto un ruolo piuttosto importante.

Negli anni ha lavorato quasi sempre nel settore tecnico ma Lombardi è stato per un breve periodo anche direttore sportivo della Casa di Maranello. In molti nel mondo dei motori hanno espresso il proprio cordoglio per questa triste perdita anche se non è stato reso noto il motivo di questo lutto.