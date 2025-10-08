Bagnaia cambia team, la Ducati è il passato: i dettagli

Arrivano ancora nuovi rumors riguardo il futuro di Pecco Bagnaia e ora più che mai l'ipotesi addio non è affatto utopia.

Neanche il più pessimista dei tifosi avrebbe mai immaginato una stagione del genere in Ducati da parte del pluricampione italiano Pecco Bagnaia. Era abbastanza certo che l’arrivo di Marc Marquez avrebbe scombussolato le dinamiche e le gerarchie all’interno della scuderia italiana ma nessuno immaginava un’annata del genere e nell’ultimo Gran Premio il pilota azzurro ha praticamente toccato il fondo.

Il pilota è scivolato a pochi giri dal termine ma prima di cadere era all’ultimo posto della classifica, una situazione quasi grottesca per un campione del mondo sulla moto più ambita all’interno del circuito. E mentre il compagno di squadra Marc Marquez ha letteralmente dominato, lasciando le briciole a tutti gli avversari, a partire da suo fratello Alex fino appunto a Bagnaia, ad oltre 200 punti di distanza in classifica.

E nelle ultime ore è spuntato un nuovo rumors sul possibile addio di Bagnaia a fine stagione, un’ipotesi premettiamo abbastanza complicata ma che allo stesso tempo è una bella suggestione per i fan del pilota italiano ed anche di un suo vecchio grande rivale, il campione del mondo in carica (ormai per pochi Gran Premi) Jorge Martin. L’ipotesi di uno scambio tra Aprilia e Ducati e tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia appare come una suggestione che fa bene ad entrambi.

Addio Bagnaia, cosa sta succedendo: l’ipotesi fa sognare i fan

Senza dubbio la presenza di Marc Marquez ha cambiato tutto in casa Ducati, i rapporti tra Pecco Bagnaia e il team non sono quelli del passato e ormai l’italiano sembra aver la consapevolezza di essere una seconda scelta, e per questo non è da spegnere sul nascere l’ipotesi addio. Pecco ha un contratto che comprende anche l’anno 2026, stessa cosa per Martin ma entrambi potrebbero voler cambiare aria.

Per Martin è stata una stagione maledetta tra cadute e gravi infortuni ma approdare in Ducati dalla porta principale sarebbe una grande chance per il giovane campione spagnolo. Diversa la situazione di Bagnaia che in Aprilia avrebbe una moto sulla carta meno forte ma allo stesso tempo un team tutto per lui e amici suoi connazionali pronti a spingerlo nuovamente al successo.

Una suggestione che ha acceso i fan e quest’ipotesi può davvero aprire le porte alla squadra italiana per Bagnaia che necessita obbligatoriamente di una svolta alla sua carriera. Quest’anno o al massimo nella prossima stagione.