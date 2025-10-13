Alcaraz-Sinner, non c’è niente da fare: cala il gelo nel circuito Atp

Alcaraz e Sinner sono i due migliori tennisti all'interno del circuito. Ormai è certo e queste nuove dichiarazioni appaiono piuttosto nette.

Quando parliamo di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner trattiamo di due dei migliori tennisti al mondo, probabilmente i migliori due e destinati a diventare senza dubbio tra i migliori della storia. Lo spagnolo ha 6 titoli Slam a 22 anni, Jannik ne ha 4 a 24 anni e la sensazione è che siamo solo all’inizio di un’avventura che si preannuncia praticamente storica. E i tifosi non vedono l’ora di vedere ancora una volta i due a confronto.

A Shanghai non vi è stata la possibilità, Sinner è stato costretto al ritiro contro Griekspoor mentre Alcaraz ha preferito non partecipare per preservare la sua condizione fisica e in generale la sua salute. Ora Alcaraz e Sinner potrebbero ritrovarsi nell’esibizione di questi giorni a Riad, la famosa Six Kings Slam con i due che sono i grandi favoriti per raggiungere l’atto finale del torneo.

Negli ultimi tempi all’interno del circuito in molti si sono resi conto di questo dominio e addirittura c’è chi appare quasi rassegnato. Il tennista americano Alex Michelsen, uno dei giovani più interessanti all’interno del circuito, ha parlato di Alcaraz e Sinner ed ha rilasciato dichiarazioni piuttosto forti e che chiariscono qual è la situazione in questo momento storico. Una situazione che potremmo assolutamente definire tutt’altro che semplice, gli avversari dei due campioni sono in difficoltà.

Alcaraz e Sinner troppo forti, la sentenza ora è durissima

Michelsen, ottimo tennista sia nel singolare che nel doppio (finalista a Shanghai), ha parlato ai microfoni del podcast Nothing Major ed ha svelato come vivono questa situazione i tennisti all’interno del circuito: “Al momento non c’è niente che noi possiamo fare contro quei due” parlando appunto di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner e c’è un altro segnale che sottolinea che al momento il circuito Atp è letteralmente a senso unico:

“Quando qualcuno parla negli spogliatoi e dice ‘Si, posso vincere gli Us Open’ tutti quasi esplodono in una grassa risata e ormai penso che nessuno ci creda più davvero”, il messaggio rassegnato da parte del tennista a stelle e strisce. Michelsen ha sottolineato che l’unico che sta provando a mettere in bilico questo dominio è Djokovic ma anche lui comunque ormai è piuttosto avanti con l’età e quindi è una situazione durissima per gli avversari di Alcaraz e Sinner.

Il circuito va avanti e al momento – che sia negli Slam o negli altri tornei – è quasi impossibile non vedere Alcaraz e Sinner protagonisti.