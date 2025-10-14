Paura Yildiz, scatta l’allarme in casa Juve: tremano i tifosi

La situazione del talento turco Kenan Yildiz è al momento piuttosto delicata. Club e tifosi sono davvero preoccupati.

Il talento turco Kenan Yildiz è uno dei giocatori più talentuosi e interessanti della serie A ed è il giovane talento più importante nella storia recente della Juventus. Il club bianconero punta molto su di lui, i tifosi ne vanno pazzi ed il giocatore viene visto come il vero e proprio erede di Alessandro Del Piero, giocatore da cui prende esempio e dal quale ha rubato anche l’esultanza (la famigerata linguaccia).

Insomma un giocatore che si è preso la scena e Kenan Yildiz ormai è un pilastro sia della Juve che con la Nazionale ed ha realizzato due gol nell’ultima sfida della Nazionale. Yildiz finora ha evidenziato di avere un grande talento e il suo unico grande problema riguarda la continuità con il giocatore che alterna grandissime partite a prove ancora opache. Sarà anche l’età ma intanto tra i tifosi c’è preoccupazione, specialmente in vista del futuro.

Yildiz non si ferma mai, è titolare fisso alla Juve ed è titolare indiscusso anche in Nazionale, ma gioca praticamente sempre e tra i tifosi c’è un pò di preoccupazione. Da un lato i rischi di infortuni che preoccupano i tifosi ma soprattutto quelli legati al rendimento, un rendimento che rischia di essere condizionato dalle troppe gare dal primo minuto.

Doppio allarme per Yildiz, si attende un esito positivo

Se ne è parlato con il talento del Barcellona Lamine Yamal ma se ne parla anche con Kenan Yildiz e tanti giovani del calcio europeo, si gioca troppo e questo può condizionare in maniera inevitabile e pesante tutto il loro rendimento. I giocatori sono stufi ed i tifosi sono preoccupati per una situazione che in futuro può condizionare la carriera dei giocatori e anche per Yildiz vale lo stesso. Il mondo Juve è in allarme per questo ed anche per un’altra annosa questione, c’è preoccupazione legata alla questione rinnovo di contratto.

Quando un giovane talento esplode anche il contratto aumenta e per questo ora la Juve dovrà accontentare le richieste di Yildiz e del suo entourage, il rinnovo è possibile. Ma al momento c’è ancora distanza tra le parti e c’è paura che in estate possa esserci l’assalto della Premier League, con Chelsea e Manchester City pronti ad una mega offerta per il giocatore. Una doppia allerta sul talento turco e c’è preoccupazione per il futuro del giocatore.