Niente sfida per Sinner alle Atp Finals: non ci sarà per infortunio

Il numero due al mondo Jannik Sinner si trova in Arabia Saudita e tra poche ore prenderà parte al Six Kings Slam, esibizione nella terra saudita di Riad che vedrà l’azzurro affrontare alcuni dei tennisti più forti al mondo. Domani sera ci sarà la prima sfida, Sinner debutterà contro il greco Stefanos Tsitsipas, reduce da problemi fisici e alle prese con grosse problematiche nel corso di questa stagione.

Il calendario di Sinner è ancora un’incognita, nessuno sa a quali tornei parteciperà o meno ma sappiamo comunque che l’azzurro parteciperà alle Atp Finals di Torino, ultimo grande evento della stagione Atp. I migliori 8 del 2025 si affronteranno in campo e c’è grande curiosità per capire chi saranno gli ultimi a qualificarsi per questo evento. Alcuni hanno già il pass, poi c’è chi come Novak Djokovic vede il suo futuro ancora in bilico ed è indeciso sulla partecipazione o meno nel torneo.

Chi probabilmente non sarà a Torino è il tennista australiano Alex De Minaur, atleta che quest’anno ha disputato un’ottima stagione, ha vinto oltre 50 gare ed è al momento settimo nella Race. Nelle ultime ore però il tennista ha annunciato il forfait dall’esibizione ad Hong Kong all’Ultimate Show Down e c’è la sensazione che il tennista resterà fermo per diverso tempo, saltando in un modo o nell’altro anche le Atp Finals. La situazione per l’australiano è piuttosto preoccupante.

Ansia De Minaur, il tennista annuncia lo stop: le ultime

Il tennista australiano Alex De Minaur ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Tennis Majors dove ha in primo luogo confermato l’assenza all’esibizione USD di Hong Kong (qui lui partiva come campione in carica) e poi ha parlato del futuro, parlando di un infortunio che rischia di tenerlo fuori per tutto il resto della stagione. Il Top Ten è apparso piuttosto preoccupato ed ha chiarito:

“Ho un problema all’anca, provo molto dolore. Ho avuto questo problema anche dopo Wimbledon lo scorso anno e questo mi ha tenuto poi fermo per tre o quattro mesi, ora non voglio correre rischi e voglio assolutamente gestire il mio corpo” ha sentenziato cosi l’atleta. Al momento la presenza di De Minaur a Vienna e Parigi è in forte dubbio e l’atleta deve prima fare nuovi esami fisici.

Alex ha un piccolissimo vantaggio come punti su Musetti e Auger Aliassime e potrebbe cosi perdere l’opportunità di difendere la posizione. Al di là di questo la sua presenza nel torneo torinese appare in forte dubbio.