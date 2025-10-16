Terremoto Bagnaia in MotoGP: penalità e classifica stravolta

Occhio a quello che sta succedendo in MotoGp e che in un modo o nell'altro tocca anche Pecco Bagnaia. Ora non ci sono dubbi.

Manca sempre meno alla conclusione della MotoGp e c’è grande attesa per il finale di stagione. Arrivano importanti novità e in un modo e nell’altro è coinvolto anche il campione Pecco Bagnaia. La stagione del pilota della Ducati ufficiale è stata piuttosto deludente, Pecco non ha mantenuto le attese e finirà con un distacco abissale dal suo compagno di squadra Marc Marquez. Lo spagnolo però non parteciperà ai prossimi due Gran Premi (almeno) e già domenica sarà il grande assente a Philipp Island.

Due settimane fa il campione del mondo iberico è stato coinvolto in un pesante scontro con Marco Bezzecchi e alla fine ha avuto la peggio con un infortunio che purtroppo lo ha portato all’operazione e resterà ai box per un pò di tempo. Fortunatamente per lui ha vinto il Mondiale con diversi giorni di anticipo ma Marc ha rischiato davvero grosso, specialmente per quell’incidente. E nelle ultime ore è arrivata anche la penalità più pesante per Bezzecchi.

L’azzurro ha commesso un errore in quell’occasione, in tanti aspettavano la penalità ed alla fine la punizione è arrivata. E anche molto pesante. Il pilota dell’Aprilia dovrà scontare un doppio Long Lap Penalty in Australia e il suo Gran Premio di conseguenza sarà notevolmente condizionato, e anche la classifica con Pecco Bagnaia. Andiamo a vedere il perchè

Penalità e classifica MotoGp rivoluzionata: stavolta Bagnaia può salvarsi

Ora è ufficiale. La federazione MotoGp ha confermato la penalità e quindi il doppio Long Lap Penalty per Bezzecchi che vedrà totalmente rivoluzionata la sua gara domenica (nella mattinata italiana). Se la classifica per il Mondiale è decisa almeno per la prima posizione non si può dire lo stesso dietro e questa penalità cambia in maniera importante questa classifica.

Attualmente Bagnaia ha 20 punti di vantaggio su Bezzecchi nella classifica mondiale e ora partirà con un piccolo ma importante vantaggio con Marco che dovrà scontare una penalità nel corso della gara e difficilmente riuscirà a guadagnare punti. L’obiettivo in questo caso sarà limitare i danni ed evitare di perdere troppo terreno in classifica.

Per alcuni non sarà importante ma il terzo o quarto posto nella classifica mondiale è molto importante. In primo luogo serve per conservare gli sponsor e i premi ma anche per mantenere una posizione di vantaggio con la scuderia ed evitare clamorosi ribaltoni di fine stagione. Per questo Bagnaia – dopo aver subito il sorpasso di Alex Marquez – vuole evitare altre situazioni spiacevoli a fine stagione.