Ultim’ora Pogacar, c’è l’annuncio: è la fine di un’era

Quello che sta facendo Tadej Pogacar nel mondo del ciclismo è a dir poco eccezionale e lui sta letteralmente riscrivendo la storia di questo sport. Vittorie praticamente sempre ed è abbastanza difficile ricordare una corsa dove Tadej è uscito sconfitto, il suo dominio all’interno del circuito ciclistico è a dir poco impressionante.

In molti però si chiedono fin quanto durerà questa storia. Al momento non ci sono reali avversari e Tadej è un classe 1998 ed ha vinto quasi tutte le corse nel circuito, sia corse a tappe che corse di un giorno, mostrandosi quindi come uno sportivo piuttosto completo. Non tutti però sono convinti della sua leggenda e in un modo o nell’altro arrivano sempre critiche al campione sloveno. Nelle ultime ore alcune nuove dichiarazioni sul ciclista hanno fatto molto discutere.

Intervenuto ai microfoni della consueta rubrica di Bike Todat su Oasport Beppe Conti ha parlato della situazione nel mondo del ciclismo e non potevano mancare parole riguardo Tadej Pogacar e l’uomo ha sottolineato: “Pogacar è andato ben oltre le più rosee aspettative, me lo aspettavo da corse a tappe ma non immaginavo di vederlo andare cosi forte e vincere in corse come il Fiandre, la Roubaix o altre corse da un giorno”. Parole importanti ma allo stesso tempo una sentenza riguardo il campione sloveno.

Pogacar e Merckx, il paragone è netto: Conti non ha dubbi

Conti ha chiarito cosi di stimare Pogacar ma di calmare le cose riguardo il paragone con Eddy Merckx, ciclista belga che viene considerato come il più forte di tutti i tempi. L’uomo ha chiarito: “Pensavo potesse vincere Giro e Tour nello stesso anno, che sarebbe stato il primo dopo Pantani, ma non a questi livelli. Diamogli tempo di essere il nuovo Merckx” e d’altronde Conti ha sottolineato cosa ha fatto Merckx in questi anni, cose per alcuni irraggiungibili.

Lui ha proseguito: “Merckx ha avuto 10 anni dove vinceva sempre, 7 Sanremo, 5 Tour e 5 Giri d’Italia e tre volte la doppietta Giro-Tour. Vediamo quanto dura Pogacar. Lui ha 27 anni e fino a quanto durerà la sua stella? Eddy lo ha fatto per 10 anni” e cosi Conti ha sentenziato: “Magari li vedete come discorsi da bar ma per me Merckx è il più forte di tutti. Auguro a Pogacar di durare una vita ma effettivamente non sappiamo fin quanto durerà” ha cosi spiegato il giornalista.