La Juve lo caccia: rescissione consensuale del contratto

di

Importanti novità per il club bianconero, la Juve può cambiare tante cose. La squadra di Igor Tudor vive un momento di alti e bassi.

rosa Juve

La Juve vive una stagione piuttosto problematica e la squadra non sembra aver trovato totalmente la quadra ma nonostante ciò riesce ancora a vivere nei piani alti della classifica. I tifosi del club bianconero hanno grandi ambizioni e la speranza di ottenere qualcosa in più, ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza che qualcosa va cambiato.

Tudor Juve
La Juve lo caccia: rescissione consensuale del contratto – screenshot video – Diregiovani

Nelle ultime sessioni di calciomercato la Juve ha investito molto, ha acquistato diversi giocatori ma non tutti hanno rispettato le aspettative ed anzi alcuni hanno faticato molto e non si sono integrati totalmente. E’ il caso ad esempio di Openda e David per il quale la Juve ha fatto importanti investimenti ma la squadra ha reso finora non al massimo, e anche questi giocatori non stanno mantenendo le aspettative.

Il reparto offensivo bianconero è un rebus, c’è il caso più eclatante che riguarda Dusan Vlahovic. Il serbo ha un contratto in scadenza a giugno che non rinnoverà, eppure finora è stato il miglior attaccante della stagione, una situazione quasi imbarazzante per il club. E poi c’è il mistero relativo ad Arkadiusz Milik, giocatore che il club acquistò qualche anno fa ma che di fatto è stato infortunato durante tutta l’esperienza in maglia bianconera.

Ultim’ora Juve, la decisione non lascia dubbi

L’attaccante polacco Arkadiusz Milik ha vissuto numerosi infortuni con la Juve e praticamente non gioca da oltre un anno, problemi che sorgono in maniera irrimediabile e che preoccupano da tempo tifosi e dirigenza. Il club ha anche rinnovato il contratto a Milik fino al 2027, specialmente per motivi legati al bilancio ma intanto il giocatore continua a restare fermo per infortunio ed al momento ci sono poche speranze di vederlo presto in campo.

Tudor
Ultim’ora Juve, la decisione non lascia dubbi – screenshot video – Diregiovani

Al momento Milik è solo un problema, un peso in rosa e per quel che riguarda l’ingaggio ed una situazione difficile da definire. Per questo motivo occhio al futuro e il club starebbe valutando ad un’ipotesi per certi versi clamorosa. La società dirà addio in qualsiasi modo a Milik nel mese di Gennaio; la prima ipotesi è la cessione ma vendere un giocatore con questo unicum di infortuni appare complicato e per questo si valutano possibili alternative, l’ultima delle quali porta alla rescissione.

Juve e Milik starebbero lavorando insieme per la rescissione consensuale con la Juve che risparmierebbe parte dell’ingaggio ed il giocatore che potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura.

DIREGIOVANI.IT È SUPPLEMENTO DELL' AGENZIA DIRE (N. 341/1988) ISCRITTO AL N. 82/2020 DEL REGISTRO DELLA STAMPA

COPYRIGHT 2015 - 2025 - DIREGIOVANI.IT

Privacy Policy | Contatti | Disclaimer

Gestione cookie