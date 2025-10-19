La Juve lo caccia: rescissione consensuale del contratto

La Juve vive una stagione piuttosto problematica e la squadra non sembra aver trovato totalmente la quadra ma nonostante ciò riesce ancora a vivere nei piani alti della classifica. I tifosi del club bianconero hanno grandi ambizioni e la speranza di ottenere qualcosa in più, ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza che qualcosa va cambiato.

Nelle ultime sessioni di calciomercato la Juve ha investito molto, ha acquistato diversi giocatori ma non tutti hanno rispettato le aspettative ed anzi alcuni hanno faticato molto e non si sono integrati totalmente. E’ il caso ad esempio di Openda e David per il quale la Juve ha fatto importanti investimenti ma la squadra ha reso finora non al massimo, e anche questi giocatori non stanno mantenendo le aspettative.

Il reparto offensivo bianconero è un rebus, c’è il caso più eclatante che riguarda Dusan Vlahovic. Il serbo ha un contratto in scadenza a giugno che non rinnoverà, eppure finora è stato il miglior attaccante della stagione, una situazione quasi imbarazzante per il club. E poi c’è il mistero relativo ad Arkadiusz Milik, giocatore che il club acquistò qualche anno fa ma che di fatto è stato infortunato durante tutta l’esperienza in maglia bianconera.

Ultim’ora Juve, la decisione non lascia dubbi

L’attaccante polacco Arkadiusz Milik ha vissuto numerosi infortuni con la Juve e praticamente non gioca da oltre un anno, problemi che sorgono in maniera irrimediabile e che preoccupano da tempo tifosi e dirigenza. Il club ha anche rinnovato il contratto a Milik fino al 2027, specialmente per motivi legati al bilancio ma intanto il giocatore continua a restare fermo per infortunio ed al momento ci sono poche speranze di vederlo presto in campo.

Al momento Milik è solo un problema, un peso in rosa e per quel che riguarda l’ingaggio ed una situazione difficile da definire. Per questo motivo occhio al futuro e il club starebbe valutando ad un’ipotesi per certi versi clamorosa. La società dirà addio in qualsiasi modo a Milik nel mese di Gennaio; la prima ipotesi è la cessione ma vendere un giocatore con questo unicum di infortuni appare complicato e per questo si valutano possibili alternative, l’ultima delle quali porta alla rescissione.

Juve e Milik starebbero lavorando insieme per la rescissione consensuale con la Juve che risparmierebbe parte dell’ingaggio ed il giocatore che potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura.