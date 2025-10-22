Conte-Napoli, dimissioni in mattinata: il messaggio

Il Napoli ha subito la peggior sconfitta della sua storia europea. Il tecnico Antonio Conte è finito sotto accusa totalmente.

Il turno di Champions League è finito in maniera quasi drammatica per il Napoli di Antonio Conte che è stato umiliato con un perentorio quanto clamoroso 6 a 2 contro gli olandesi del Psv, un avversario sulla carta ben più che abbordabile. Ma il secondo tempo degli azzurri è stato devastante in senso negativo e addirittura c’era la sensazione che il match potesse finire con un risultato ancora più ampio.

Una batosta terrificante, la seconda sconfitta consecutiva e la quarta in stagione, un gioco che stenta ad arrivare e una squadra in evidente difficoltà. I nuovi acquisti stentano a decollare e nelle ultime ore anche alcune parole di Noa Lang a Ziggo Sport sono apparse come una chiara frecciata a Conte, ma la sconfitta più pesante della storia del club potrebbe avere risvolti drammatici, soprattutto per chi lo conosce bene.

I tifosi delle altre squadre ma anche quelli del Napoli non hanno escluso situazioni al limite quanto clamorose con Conte che sembra insofferente e nel corso della sua carriera spesso è arrivato a decisioni clamorose, una su tutte quelle riguardo le possibili dimissioni. I tifosi non vogliono pensarci ma il rischio c’è, anche forse dopo un’eventuale sconfitta contro l’Inter nel big match di sabato sera. Il club azzurro è in difficoltà e ora c’è lo spauracchio sul futuro di Conte che preoccupa e davvero molto.

Napoli in ansia, e ora che succede con Conte?

Conte può dire subito addio al Napoli tramite dimissioni? E’ questa la domanda più frequente sui social in queste ore e il rischio a quanto pare c’è. I rapporti tra Conte e parte di stampa locale sono piuttosto burrascosi e la sconfitta contro il Psv rischia di incidere in maniera durissima. Le prossime ore potrebbero già essere decisive ed occhio quindi a quello che succede in casa Napoli.

Il Napoli deve realizzare una svolta il prima possibile, anche perchè altrimenti rischia di perdere terreno sia in campionato che in Champions dove siamo già a quota due sconfitte su tre stagionali, al momento la priorità è raggiungere almeno i Playoff ma di sto passo è una cosa tutt’altro che semplice e per questo c’è grande delusione tra i tifosi. La squadra è sotto accusa e Conte è chiamato a cambiare questo trend, nella speranza che non sia troppo tardi.