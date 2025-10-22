Conte-Napoli, dimissioni in mattinata: il messaggio

di

Il Napoli ha subito la peggior sconfitta della sua storia europea. Il tecnico Antonio Conte è finito sotto accusa totalmente.

conferenza Conte

Il turno di Champions League è finito in maniera quasi drammatica per il Napoli di Antonio Conte che è stato umiliato con un perentorio quanto clamoroso 6 a 2 contro gli olandesi del Psv, un avversario sulla carta ben più che abbordabile. Ma il secondo tempo degli azzurri è stato devastante in senso negativo e addirittura c’era la sensazione che il match potesse finire con un risultato ancora più ampio.

Conte
Conte-Napoli, dimissioni in mattinata: il messaggio

Una batosta terrificante, la seconda sconfitta consecutiva e la quarta in stagione, un gioco che stenta ad arrivare e una squadra in evidente difficoltà. I nuovi acquisti stentano a decollare e nelle ultime ore anche alcune parole di Noa Lang a Ziggo Sport sono apparse come una chiara frecciata a Conte, ma la sconfitta più pesante della storia del club potrebbe avere risvolti drammatici, soprattutto per chi lo conosce bene.

I tifosi delle altre squadre ma anche quelli del Napoli non hanno escluso situazioni al limite quanto clamorose con Conte che sembra insofferente e nel corso della sua carriera spesso è arrivato a decisioni clamorose, una su tutte quelle riguardo le possibili dimissioni. I tifosi non vogliono pensarci ma il rischio c’è, anche forse dopo un’eventuale sconfitta contro l’Inter nel big match di sabato sera. Il club azzurro è in difficoltà e ora c’è lo spauracchio sul futuro di Conte che preoccupa e davvero molto.

Napoli in ansia, e ora che succede con Conte?

Conte può dire subito addio al Napoli tramite dimissioni? E’ questa la domanda più frequente sui social in queste ore e il rischio a quanto pare c’è. I rapporti tra Conte e parte di stampa locale sono piuttosto burrascosi e la sconfitta contro il Psv rischia di incidere in maniera durissima. Le prossime ore potrebbero già essere decisive ed occhio quindi a quello che succede in casa Napoli.

tweet
Napoli in ansia, e ora che succede con Conte?

Il Napoli deve realizzare una svolta il prima possibile, anche perchè altrimenti rischia di perdere terreno sia in campionato che in Champions dove siamo già a quota due sconfitte su tre stagionali, al momento la priorità è raggiungere almeno i Playoff ma di sto passo è una cosa tutt’altro che semplice e per questo c’è grande delusione tra i tifosi. La squadra è sotto accusa e Conte è chiamato a cambiare questo trend, nella speranza che non sia troppo tardi. 

