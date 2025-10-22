Ultim’ora, squalifica Sinner: l’annuncio in diretta

Jannik Sinner continua a far discutere e in un modo o nell’altro vi sono dichiarazioni che lo mettono al centro della polemica. Da un lato in molti stanno discutendo del suo no alla Coppa Davis di quest’anno, una decisione che ha scatenato la polemica e che porta Jannik in ogni tg nostrano. Allo stesso tempo però molti dimenticano l’annata difficile che l’azzurro ha avuto in questo 2025.

Il campione di San Candido ha vinto due titoli dello Slam e fatto quattro finali ma allo stesso tempo ha vissuto tre mesi di sospensione dovuto al caso Clostebol. La sua decisione non è piaciuta a tutti, anzi potremmo dire quasi a nessuno e sono arrivate grosse polemiche da una parte e dall’altra: da un lato c’era chi riteneva questa squalifica ingiusta ma parte degli addetti ai lavori – e anche qualche collega – ha attaccato perchè riteneva questa squalifica troppo corta e quindi ingiusta. Ma in fondo la scelta di dire no alla Davis è dovuta anche ad una preparazione sbagliata.

Ognuno dice la propria e nelle ultime ore hanno fatto discutere chi è molto legato alla Nazionale, stiamo parlando di Andrea Lo Cicero, ex rugbista che vanta ben 103 presenze con la maglia dell’Italia. Le sue parole a Radio Rai sono molto nette e addirittura parla di squalifica dopo questa scelta, una mossa che continua a generare polemiche.

Attacco a Sinner in diretta, le parole sono durissime: i dettagli

Attraverso l’intervista Lo Cicero ha provato a far capire quanto sia importante la maglia azzurra e rifiutarla dovrebbe essere un oltraggio. Da qui l’ex sportivo ha rilasciato un’intervista con un duro attacco nei confronti di Sinner: “Penso che sia una questione di rispetto nei confronti del paese” e da qui poi lui ha proseguito allineandosi più o meno a ciò che aveva detto l’ex tennista Nicola Pietrangeli, parole piuttosto nette:

“E’ vero che Sinner ha giocato tanto e che ci sono tornei lunghi e che lui ha bisogno di riposo, nessuno mette in dubbio questa però diciamo anche che poteva gestire la cosa in maniera ben diversa” e da qui altre dure parole di Lo Cicero: “Mi dispiace ma è un no alla propria Nazionale e se lo fai nel rugby vieni squalificato”, la chiosa finale dell’atleta.

Lo Cicero ha sottolineato che anche nel tennis – come negli altri sport – si lavora di squadra e in questo momento lui sta lasciando la sua squadra.