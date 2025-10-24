Ultim’ora, Sinner non ci sarà: altro clamoroso annuncio

Il numero due al mondo Jannik Sinner è uno dei protagonisti del torneo Atp di Vienna che si sta disputando in queste ore ma questa settimana è stato al centro – come gli capita di consueto – di discusse polemiche. La decisione di Jannik di non partecipare alle Finali di Coppa Davis hanno infatti scatenato numerosi polemiche.

Tutti, dai tifosi fino agli addetti ai lavori, hanno commentato in maniera negativa la decisione e in molti hanno persino esagerato. Sinner vince e convince ma alcune sue scelte fuori dal campo non riscuotono grandi consensi e soprattutto non piacciono. La decisione ad esempio di partecipare al Six Kings Slam, a Vienna ed ora anche Masters 1000 di Parigi (lo ha annunciato poco fa) e di non partecipare alla Davis ha scatenato i suoi cosiddetti haters.

Uno dei primi a criticarlo è stato ad esempio l’ex tennista Nicola Pietrangeli che lo ha attaccato duramente ma anche diversi media nazionali lo hanno messo nel mirino e insomma Sinner resta un personaggio molto divisivo, sia nel bene che nel male. Un campione le cui decisioni sono però costantemente sotto attenzione, ma nelle ultime ore la sua scelta ha visto un difensore inaspettato, un personaggio ora presente in tv ma che è legato al mondo del tennis. Naturalmente stiamo parlando di Fabio Fognini.

Sinner difeso, le parole di Fognini sono piuttosto nette

Il rapporto tra Fabio Fognini e Jannik Sinner non è mai stato grandissimo. Nessuna inimicizia, sia chiaro, ma il ligure è stato fatto fuori dalla Davis che invece ha visto trionfare il campione di San Candido. Ma nelle ultime ore l’ex tennista – ora impegnato nel cast del programma Rai Ballando con le Stelle – ha parlato rispondendo agli utenti di Instagram ed ha commentato l’ultima decisione di Sinner.

Sinner non sarà presente in Coppa Davis, ma Fognini ha difeso la scelta di Jannik ed ha pubblicato una Instagram Stories netta, le sue parole sembrano un messaggio chiaro. Alla domanda riguardo al rifiuto di Sinner l’ex atleta ligure ha sottolineato: “Penso che sia più che comprensibile, da giocatore capisco la sua decisione di finire al meglio il 2025 e prepararsi per i veri obiettivi che ha del 2026. Ha 24 anni e sicuramente avrà altre cento opportunità di portare in alto la nostra AMATA bandiera”.

Un messaggio chiaro sottolineando quanto sia importante per lui la maglia azzurra ma allo stesso tempo un modo per difendere il suo connazionale.