“Contratto con il team ufficiale”, annuncio Bagnaia: dove correrà nel 2026

Pecco Bagnaia è uno dei principali motociclisti in MotoGp. La sua stagione però è letteralmente da dimenticare.

La stagione 2026 giunge sempre più verso il termine, siamo nella fase finale e ci sono diverse valutazioni in corso. Marc Marquez è ancora ai box a causa dell’ultimo pesante incidente e visto il titolo già vinto non è escluso che prolunghi la sua assenza per arrivare nella miglior condizione il prossimo anno. Dietro però si lavora per mantenere le posizioni, c’è suo fratello Alex, Bezzecchi o anche il suo compagno di squadra Pecco Bagnaia.

Se Marc ha vinto con diversi gran premi di anticipo non si può dire lo stesso del compagno di squadra, autore di una stagione al limite del fallimentare e con alcune prove ‘disastrose’. La nuova Ducati sembra essere perfetta per Marquez ma allo stesso tempo Bagnaia non la gradisce, ha commesso grossi errori e non riesce a gestirsi, in nessuno dei modi. Cosi Bagnaia deve riscattarsi e provare a reagire.

Nelle ultime settimane si è parlato addirittura delle sue scelte future e qualcuno ha ipotizzato un clamoroso addio alla Ducati; qualcuno ha parlato persino di approdo all’Aprilia con invece un percorso inverso per Jorge Martin ma non sono state registrate conferme. Nelle ultime ore però è arrivata l’ufficialità, ecco quale sarà la squadra di Pecco Bagnaia nella prossima stagione.

Svolta Bagnaia, deciso il suo futuro: l’annuncio ufficiale non lascia dubbi

Tanti dubbi sul futuro di Pecco Bagnaia e per questo la Ducati ha risposto a tutti ed ha fatto chiarezza. Il direttore sportivo di Ducati Mauro Grassilli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGp ed ha svelato la situazione nella scuderia di Borgo Panicale chiarendo che non ci saranno clamorosi colpi di scena, anzi. Il dirigente ha sottolineato:

“Bagnaia ha un contratto da pilota ufficiale con il team ufficiale e sarà cosi anche per la stagione 2026” e poi ha dato ulteriori delucidazioni sui movimenti all’interno della scuderia. Grassilli ha infatti commentato: “Allo stesso tempo Fabio Di Giannantonio continuerà ad essere un pilota supportato a livello ufficiale all’interno del team VR46” e ha chiuso cosi i rumors e ogni spiffero di mercato, legato ai piloti.

Sono giorni molto interessanti in casa Ducati che il 31 Ottobre scenderà in pista per ulteriori test. Per l’occasione il campione di motorsport Nicolò Bulega si cimenterà con la Ducati e le parti valuteranno se potrà davvero sostituire Marquez o meno negli ultimi gran premi della stagione. Una nuova intensa avventura per la Ducati.