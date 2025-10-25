Yildiz, che mazzata in vista della Lazio: non ci voleva

La Juve fatica e non poco in questa stagione ed il club bianconero spera in una reazione in questo delicato turno di serie A. Il Milan ha rallentato contro il Pisa, questo turno una tra Napoli e Inter perderà punti e la formazione di Tudor proverà a rilanciarsi dall’Olimpico, una sfida molto interessante contro la Lazio del grande ex Maurizio Sarri. La Juve ed i suoi tifosi si affidano molto al talento turco Kenan Yildiz, giocatore che è sicuramente l’uomo di maggior talento della squadra.

Visto la giovane età però Kenan sta trovando difficoltà nel trovare continuità e come nella scorsa stagione alterna grandissime prestazione a prove opache e già questo weekend all’Olimpico tutti si attendono una forte reazione. La Juve dopo le ultime due sconfitte non può sbagliare ed anche la posizione di Igor Tudor è a forte rischio. Una sconfitta potrebbe compromettere gli obiettivi futuri e mettere la sua panchina nuovamente in bilico.

Yildiz deve prendersi nuovamente la Juve e i suoi tifosi e ci si aspetta di reagire nel migliore dei modi. L’ex leggenda del mondo Juve e dell’Italia Dino Zoff è un grande ex che conosce sia Lazio che Juve ed ha parlato rilasciando interessanti dichiarazioni ai microfoni di Tuttosport analizzando la situazione in questo momento.

Rivoluzione Juve, Zoff avvisa i bianconeri: coinvolto anche Yildiz

Attraverso i microfoni di Tuttosport Zoff ha sottolineato: “La gara di Madrid ha dimostrato che questa Juve può giocarsela con chiunque e che è una squadra molto in salute”, e Zoff ha sottolineato che serve una prestazione importante per rilanciarsi sia nei risultati che nella classifica. Serve dare una svolta nella stagione, ma allo stesso tempo Zoff ha criticato la scelta di dare la fascia di capitano a Yildiz e ha sottolineato:

“Fascia ad Yildiz? Sinceramente non l’ho capita, perchè gli stanno dando la fascia di capitano?” e Zoff ha provato a chiarire davvero il suo punto di vista, piuttosto critico riguardo questa decisione: “Per me è un errore dare la fascia da capitano ad un ragazzo cosi giovane, si carica di pressioni e responsabilità esagerate. Inoltre in rosa ci sono elementi più esperti che possono ricoprire il ruolo ed il percorso di Yildiz”.

E molti sono apparsi dallo stesso punto di vista di Zoff con Yildiz che già vive un momento difficile e che ora deve fare i conti con un nuovo problema.