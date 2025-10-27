Penalizzazione per la Ferrari, è ufficiale: bufera in Formula 1

Il Mondiale di Formula 1 è sempre più avvincente e c’è una costante lotta al vertice. Il Gran Premio del Messico ha visto un clamoroso scossone e Lando Norris ha vinto nettamente lasciando le briciole agli avversari e questo risultato gli è valso il sorpasso in classifica sul compagno di squadra Oscar Piastri, invece in costante difficoltà. Il britannico è ora il favorito numero uno alla vittoria ma ci sono da registrare novità anche sulla Ferrari.

Per tutto il weekend Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono apparsi molto competitivi, hanno fatto bene e raggiunto ottimi risultati. Nella giornata di ieri il campione monegasco ha ottenuto uno dei migliori risultati stagionali, un secondo posto che lo ha visto difendere fino alla fine contro Max Verstappen, impegnato nella lotta al Mondiale e giunto dietro alla Ferrari. Gara diversa invece per Lewis Hamilton, terminato ottavo al termine di una gara che si preannunciava interessante ma che lo ha visto penalizzato.

Tante polemiche per ciò che è successo all’inizio della gara con Hamilton che partiva terzo e che si è visto costretto ad uno scontro con Max Verstappen, aggressivo fin dalle prime curve. Un doppio lightmotiv che ha visto poi Lewis costretto a ‘cambiare percorso’ uscendo fuori dai canoni e per questo ha ricevuto una penalità di 10 secondi. Una penalità che comunque gli è costata davvero caro.

Caos Hamilton, il pilota Ferrari è una furia

Ma la decisione di penalizzare solo Hamilton non è stata gradita dal pilota Ferrari che per tutta la gara si è lamentato con i box sottolineando che è stato solo l’unico a pagare mentre Verstappen – ma anche altri piloti nel corso della gara – non hanno ricevuto neanche un richiamo. Un ottavo posto che lascia quindi tante recriminazioni e rabbia, Hamilton non ha gradito e nel post gara si è fatto sentire con importante e pesante veemenza, ecco alcune sue dichiarazioni:

“Sono deluso da chi comanda, ci sono due pesi e due misure. Le cose non sono andate come speravo, avevo fatto una buona partenza ma tutto è cambiato a causa di alcune decisioni fuori dal mio controllo e da quel momento non è stato possibile recuperare la gara”, ha sbottato il pluricampione, apparso davvero infastidito.

Hamilton ha spiegato che pensa di aver avuto un buon weekend ma la decisione dei giudici lo ha penalizzato ed ha di fatto deciso le sue possibilità nel corso della gara. Senza quella penalità poteva lottare per il titolo.