Panchina a Tudor: risolve il contratto con la Juve e firma!

Ci troviamo in un periodo della stagione molto caldo per quel che riguarda le panchine, non solo in serie A ma in tutta Europa. La maggior parte dei club stanno valutando cosa fare, manca poco alla sosta e poi si potrebbe decidere di cambiare guida tecnica, un pò come fatto dalla Juve negli ultimi giorni. Il club bianconero – anche abbastanza a sorpresa – ha deciso di salutare Igor Tudor e affidare la panchina a Luciano Spalletti.

La prima del tecnico toscano sulla panchina bianconera ha regalato la vittoria nella difficile trasferta di Cremona ed ora testa alla Champions League dove i bianconeri non possono sbagliare. Tudor era arrivato a stagione in corso lo scorso anno, alla fine ha inciso anche il Mondiale per club e per questo la società lo ha confermato ma dopo oltre un mese senza vittorie il club non ha voluto rischiare ed ha scelto Spalletti per andare praticamente sul sicuro.

Ma ora non è certo facile dal punto di vista economico per la Juve che ha sotto contratto Thiago Motta, Igor Tudor e appunto Luciano Spalletti. Insomma non la migliore delle soluzioni, e per questo la Juve spera di risparmiare. Nelle ultime ore è nata una suggestiva ipotesi, uno storico club europeo ha deciso di puntare su Tudor e le prossime ore potrebbero essere decisive, ecco nello specifico cosa sta succedendo.

Rivoluzione nel club, Tudor pronto alla panchina

Secondo alcune indiscrezioni il Borussia Moenchengladbach, storico club del campionato tedesco, ha deciso di puntare in maniera forte e decisa sul tecnico croato Igor Tudor che potrebbe quindi sedere nuovamente su una panchina, a pochi giorni di distanza dall’esonero con la Juve. Una mossa a sorpresa ma una decisione che il club tedesco avrebbe preso pensando alla capacità di Tudor nell’entrare ed allenare a stagione in corsa.

Il club della Bundesliga ha esonerato il proprio allenatore circa un mese fa, e da quel momento siede sulla panchina il tecnico Eugen Polanski. L’allenatore sta provando a fare qualcosa, ha vinto anche nell’ultimo turno ma il club è terzultimo in classifica e cerca una scossa per evitare una retrocessione che sarebbe quasi clamorosa.

Da risolvere anche la questione contrattuale, Tudor deve rescindere con la Juve e poi firmare ma questo non dovrebbe essere un grosso problema. Il croato è stato per anni una bandiera della Juve e sarebbe pronto a rescindere e firmare cosi una nuova avventura.