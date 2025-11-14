Spalletti, salta la prima testa: sarà nerazzurro per 25 milioni

Colpo di scena in casa Juve e l'allenatore Spalletti ha deciso. Un top è pronto a salutare, potrebbe partire già a Gennaio.

La Juve sta provando a cambiare pelle e Luciano Spalletti sta lavorando nel migliore dei modi per trovare una soluzione il prima possibile e risolvere i grattacapi di una squadra in costante difficoltà. Neanche il cambio tecnico è servito e dopo la vittoria di Cremona il club si è fermato nei match contro Sporting Lisbona e poi nel derby contro il Torino.

La squadra bianconera ha evidenti limiti strutturali e reparti dove non serve solo un grande tecnico ma anche nomi importanti per rinforzare la squadra. Se in attacco Spalletti può correre ai ripari diversa è la situazione in altri reparti dove la società deve assolutamente investire e rinforzare una squadra debilitata. Prima di acquistare però occorre cedere e ci sono alcuni profili in uscita, giocatori che paradossalmente potrebbero essere sacrificati sul mercato.

Tra questi c’è ad esempio Manuel Locatelli, capitano e giocatore molto importante nella storia recente della Juve ma spesso non giudicato all’altezza dai tifosi che lo hanno criticato e non lo hanno reputato da Juve. Il club bianconero potrebbe tornare presto sul mercato per rinforzare la rosa con un regista, Locatelli invece è in uscita e può partire alla giusta cifra. Nelle ultime ore una big della storia recente della serie A ha chiesto informazioni ed occhio alla trattativa a sorpresa.

Nelle ultime esperienze Spalletti si è fatto conoscere spesso per aver tagliato giocatori ritenuti chiave, giocatori che però non erano più – a suo parere – idonei al suo progetto Juve. E Locatelli fa parte di questi con il tecnico che vorrebbe un giocatore di maggior qualità in cabina di regia, si è parlato ad esempio di Hojbjerg ma non è l’unico nome nel mirino mentre Locatelli può partire – tra gennaio e giugno – e sulle sue tracce ci sarebbe addirittura l’Atalanta.

Il club orobico cerca un centrocampista bravo in fase di regia, specialmente con il nuovo tecnico Palladino, molto attento da questo punto di vista ed i giocatori che possono interpretare questo ruolo, basta pensare ai soli Ederson, De Roon e Pasalic, giocatori di talento ma nessuno con le doti del regista puro. Per questo Palladino ha chiesto rinforzi, piace Mandragora – suo pupillo da sempre – ma i rapporti con la Fiorentina per il tecnico restano tesi e quindi la prima alternativa è Locatelli.

Per il giocatore servono circa 25 milioni di euro e la Juve potrebbe aprire a questa cessione già nel mese di Gennaio.

