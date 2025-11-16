Si è rotto il crociato, tifosi dell’Inter scioccati: torna tra 8-9 mesi

Una delle priorità dei top club in questo momento è che tutti rientrano sani dalle Nazionali. Ormai si gioca ogni settimana, potremmo dire ogni 3 giorni e la maggior parte dei giocatori è stremata, sempre più al limite e in difficoltà per quel che riguarda il proprio fisico. Squadre come Inter e Juve hanno giocato ad esempio anche il Mondiale per club e tanti giocatori sono stremati.

La carriera di un giocatore è legata anche agli infortuni, dobbiamo purtroppo sottolinearlo ed anche in passato abbiamo visto di giocatori – giovani o a metà carriera – la cui intera carriera è stata condizionata dagli infortuni e che ha fermato grandi talenti. Pensando ai giocatori italiani c’è ad esempio il caso di Giuseppe Rossi, un grande talento ma condizionato dai problemi fisici e in tempi recenti abbiamo visto il caso alla Juve di Arkadiusz Milik, ormai fermo da oltre un anno e mezzo.

Chi pure ha avuto infortuni pesanti è stato Zinho Vanheusden. La maggior parte di voi non lo ricorda o magari non lo conosce ma il giocatore belga era uno dei talenti più interessanti delle giovanili dell’Inter, arrivato fino alla prima squadra e anche nel giro della Nazionale belga. Si parlava di un difensore di grande prospetto ma anche lui purtroppo ha visto la sua carriera condizionata dagli infortuni e l’ultimo può complicare ulteriormente le cose.

Carriera a rischio per l’ex Inter, l’infortunio è un vero dramma

La carriera di Vanheusden è stata condizionata seriamente dagli infortuni. Ai tempi dell’esperienza in nerazzurro il centrale belga si è rotto due volte il crociato e la sua avventura è finita a scadenza di contratto con l’Inter. Il giocatore ha avuto dubbi sulla sua carriera ma la passione aveva avuto la meglio e cosi Vanheusden è ripartito dalla terza divisione spagnola con il Marbella.

Nelle ultime ore il giocatore si è fermato nuovamente e gli esami hanno diagnosticato l’esito peggiore, il centrale ha riportato la rottura del crociato per la terza volta in carriera, quella che probabilmente segnerà in maniera definitiva la sua carriera. Tanta delusione e grande rimpianto per quello che poteva essere Zinho ed anche i tifosi Inter credevano in lui come un predestinato ma gli infortuni hanno cambiato tutto, una carriera condizionata da tutto questo.

E ora non sorprenderebbe vedere presto annunci di possibili ritiri, magari già in queste ore.