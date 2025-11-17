Ultim’ora, dimissioni Conte: c’è la data dell’addio

Un momento difficile, il peggiore possibile per il Napoli di Antonio Conte e nessuno se lo aspettava dopo questa estate. Gli azzurri hanno vinto il quarto titolo della propria storia ed hanno accontentato in tutto e per tutto il tecnico pugliese, realizzando un mercato quasi faraonico con 9 acquisti e la permanenza di tutti i big della rosa.

Nonostante ciò il club ha dovuto pian piano fare i conti con una serie di piaghe difficili da colmare, in primo luogo i nuovi acquisti non hanno mantenuto le aspettative ma soprattutto c’è il problema legato agli infortuni e il club ha perso in poco tempo giocatori di primo piano e stelle del calibro di Lukaku prima e recentemente Kevin De Bruyne e Franck Zambo Anguissa, stop di almeno tre mesi per tutti questi protagonisti del club.

E in molti si fanno domande su Conte e negli ultimi giorni queste sono aumentate sempre di più. L’allenatore dei campioni d’Italia si è preso negli ultimi giorni 6-7 giorni di stop, ufficiosamente per stare accanto alla propria famiglia a Torino, ma la sensazione è che qualcosa si è rotto e che il futuro di Conte in azzurro non sia più certo. C’è chi parla di dimissioni, chi addirittura sottolinea l’ipotesi esonero ma la realtà è che la panchina del Napoli è a forte rischio. Un dato ora più di tutti lo certifica.

Futuro Conte in bilico, salta la panchina in casa Napoli?

E i rumors delle ultime ore sono sempre più caldi. Conte è tornato ad allenarsi questa mattina ma intanto ci si aspetta qualche mossa clamorosa e nelle ultime ore sono addirittura crollate le quote che vorrebbero un addio imminente del tecnico. L’esonero o le dimissioni di Conte entro il 6 Gennaio 2026 vengono quotate addirittura a solo 1.80 e questo testimonia di come ci sia sempre meno fiducia riguardo la permanenza del tecnico. Numeri per certi versi clamorosi e che nessuno si sarebbe mai aspettato fino a qualche settimana fa.

Al momento Conte dovrebbe restare in panchina ma adesso il tecnico pugliese affronterà con il suo Napoli test impegnativi contro Atalanta, Qarabag, Roma e Juventus, sfide decisive per il campionato e per la qualificazione ai Playoff di Champions League. E un filotto negativo potrebbe portare De Laurentiis anche ad una scelta clamorosa, come appunto quella dell’esonero a stagione in corso.

Conte percepisce 8 milioni euro annui e quindi al momento c’è ancora spazio per risanare questa situazione, ma i tifosi tremano e sperano in un risollevarsi della situazione il prima possibile.