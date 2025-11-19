Sinner è sconvolto dopo il caso Clostebol: ufficiale lo stop

La stagione del circuito Atp è finita ufficialmente e si è conclusa nel migliore dei modi per Jannik Sinner. Il campione azzurro ha terminato la stagione al secondo posto nel ranking Atp, a soli 550 punti dal suo eterno rivale Carlos Alcaraz. Una lotta costante al vertice con il tennista italiano che ha vissuto in questo 2025 un’annata abbastanza particolare e diversa dalle altre.

Il campione di San Candido è stato sospeso per tre mesi a causa dell’ormai noto caso Clostebol, un caso che ha visto Jannik sospeso a causa della positività di milligrammi per pochissimo e alla fine Jannik ha ‘patteggiato’ per una breve sospensione di tre mesi che ha condizionato il suo 2025. Sinner è stato sospeso ma in molti tra tifosi e addetti ai lavori hanno messo in dubbio la sua squalifica attaccando per una sospensione giudicata da molti minima, e l’ultimo ad attaccarlo è l’ex campione e numero 1 Novak Djokovic, perplesso per tutta questa situazione.

Chi ha difeso Sinner è stato invece il tennista americano Chris Eubanks, uno dei pochi ad aver letto tutta la situazione del caso Sinner e a informarsi meglio sulla vicenda senza giudicare solo. Spesso i tennisti tendono a giudicare e criticare senza conoscere bene tutto e per questo Eubanks è stato uno dei pochi a difendere Sinner e leggere paragrafo per paragrafo tutta la sentenza che lo riguardava. E nelle ultime ore Eubanks è arrivato ad una decisione definitiva.

Addio Eubanks, fu uno dei pochi a difendere Sinner in questo 2025

Non sappiamo se si conoscono o meno, ma sicuramente Jannik Sinner avrà apprezzato le parole di Chris Eubanks in questa stagione, quando, mentre atleti come Kyrgios lo attaccavano ed altri scomparivano dalle sue amicizie, l’americano è intervenuto a difesa del campione azzurro. In molti parlavano di Sinner come colpevole a priori mentre Eubanks ha raccontato:

“Mi chiedevano molti: ‘se fosse capitato a qualcun altro cosa sarebbe accaduto? Io ho risposto, è successo a Marco Bortolotti, atleta del campionato ITF e tutti i giocatori non sanno di questa vicenda dove Bortolotti è stato trattato allo stesso modo”. In molti hanno apprezzato Eubanks per queste parole ed hanno conosciuto meglio Chris e in queste ore il campione ha pubblicato un commovente post sui social per salutare lo sport che ama. Bellissime parole che caratterizzano la sua carriera come sportivo.