Ritiro Pogacar, l’annuncio è appena arrivato: brividi per i tifosi

Pogacar sta attirando nuovi adepti nel mondo del ciclismo e questo sport vive finalmente una grande serenità dopo le difficoltà degli ultimi anni, visto soprattutto il caos che il ciclismo ha vissuto dopo l’Armstrong gate. Ora Tadej ottiene vittorie ed entusiasma i tifosi e ogni suo annuncio, buono o brutto che sia, tiene tutti i fan con il fiato sospeso.

Parliamo di uno sportivo capace di essere competitivo in qualsiasi corsa, sia che si tratti di corse a tappe che di corse da un giorno e il campione sloveno ricorda per certi versi la leggenda belga Eddie Merckx. I paragoni si susseguono e Pogacar non vuole fermarsi, nelle ultime ore ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo il suo futuro, aprendo anche a chiarire quando effettivamente deciderà di dire addio a questo sport.

Tadej Pogacar è un cannibale e vuole vincere sempre, nelle ultime ore ha rilasciato un’intervista ai media presenti durante un evento in Arabia sul ciclismo virtuale ed ha parlato di tanti temi, trattando degli obiettivi per il 2026 ma anche per il futuro ed ha sottolineato: “Non ho nessuna ossessione, se concludessi la mia carriera posso dire che mi sentirei soddisfatto” e poi ha chiarito altre sue sfide.

Boom Pogacar, svelato il suo futuro: ecco le sue dichiarazioni

Pogacar ha più volte sottolineato che non vuole ritirarsi troppo tardi e che il vincere sempre potrebbe fermare la sua voglia di correre. D’altronde ogni atleta deve porsi degli obiettivi e senza questi la situazione diventa complicata, cosi Tadej ha spiegato nello specifico quali sono le sue ambizioni ed ha definito: “Non ho ossessione di vincere, ma prima di ritirarmi vorrei almeno una volta provare a vincere tutto ciò che c’è da vincere” e ha sottolineato che vuole completare una sorta di Grande Slam ciclistico e completare totalmente tutto il suo percorso.

Il campione di ciclismo ha spiegato quali sono le sue volontà ed ha proseguito: “Mi piacciono le sfide e ogni anno cerco di cambiare un pò il mio programma ma ora penso al prossimo anno” e Pogacar ha sottolineato che il Tour de France è l’obiettivo principale per lui e per la sua squadra ma dopo ha continuato chiudendo: “Nei prossimi anni non voglio finire la mia carriera senza aver provato poi tutto il resto” dando un indizio su quali corse vuole ancora proseguire.