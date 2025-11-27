Infortunio Bremer, la Juve incrocia le dita: quando rientra

La Juventus vive finalmente un pò di serenità grazie alla vittoria ottenuta in Norvegia contro il Bodo Glimt. Un 3 a 2 sofferto e arrivato nel finale con una squadra che crea molto in attacco ma che soffre in difesa con Spalletti che deve fare i conti con le assenze e in particolare con quella relativa al centrale brasiliano Gleison Bremer.

Il giocatore è uno dei cardini del club bianconero e la sua assenza crea costanti difficoltà alla squadra, in casa Juve l’attacco sta cominciando a funzionare mentre la difesa è ancora problematica. Spalletti sta provando soluzioni alternative, leggasi l’arretramento nel reparto difensivo di Koopmeiners e anche Kelly e soprattutto Cabal non convincono del tutto. Quest’ultimo nella giornata di ieri l’ha combinata grossa ed ha rischiato di togliere la vittoria, ma alla fine i bianconeri hanno conquistato i tre punti.

La Juve ora affronterà il Cagliari in una gara molto interessante e i bianconeri vogliono ottenere i 3 punti per non evitare di perdere il treno Champions League. E per i bianconeri è fondamentale recuperare assolutamente Bremer, non si può farne a meno e il giocatore è colui che fa da colonna del reparto difensivo e nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni sul suo rientro.

Annuncio Bremer, la Juve può sorridere: sospiro di sollievo Spalletti

La Juve non avrà a disposizione Bremer per la sfida delle prossime ore con il Cagliari, ma Spalletti conta di recuperarlo il prima possibile. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il centrale brasiliano dovrebbe rientrare per la sfida contro il Napoli del prossimo 7 Dicembre, la gara del ritorno di Spalletti al Maradona ed una gara molto importante per gli obiettivi del club bianconero.

Bremer tornerà tra pochi giorni e la Juve necessita del centrale difensivo per migliorare la propria difesa. Il club bianconero ha alcune problematiche importanti in difesa e se l’attacco più o meno è in crescita non è lo stesso per la difesa dove pesano le assenze di Bremer e Gatti. E d’altronde anche il futuro di Spalletti è legato a tutto ciò; il tecnico – subentrato in corsa a Tudor – ha un contratto di 6 mesi con rinnovo automatico in caso di permanenza in Champions League.

La Juve è legata a Bremer e le ultime riguardo il suo rientro sembrano dare segnali di ottimismo. I prossimi giorni saranno decisivi e il tecnico spera in buone nuove.