Verratti-Juve, si fa: annuncio ufficiale poco fa

Colpo di scena in casa Juve e nelle ultime ore è arrivata l'annuncio su Marco Verratti. Le parole sono letteralmente da brividi.

In queste ore la Juve scende nuovamente in campo e il club non può assolutamente sbagliare. In questa giornata la formazione guidata da Luciano Spalletti deve recuperare punti e fare in modo di non perdere ulteriore terreno, specialmente dopo la vittoria del Como contro il Sassuolo. I bianconeri al momento sono dietro rispetto alla zona Champions, il distacco è minimo ma occhio a non allontanarsi troppo. Il club potrebbe presto tornare sul mercato ed occhio ad un nome a sorpresa, quello di Marco Verratti.

Uno dei problemi principali nel club bianconero è il centrocampo, reparto dove manca un vero e proprio nome per la cabina di regia. La squadra torinese negli anni ha provato diversi giocatori ma ormai la Juve non ha un regista di livello dai tempi di Miralem Pjanic, giocatore proprio che si è ritirato in questi giorni. E nelle ultime ore è spuntata una clamorosa ipotesi, la Juve ci pensa davvero e sarebbe un nome a sorpresa per il centrocampo.

Marco Verratti, campionissimo italiano degli ultimi anni, ha vinto tantissimo con il Psg ma ora gioca in Qatar all’Al Duhail dove percepisce 30 milioni annui e dove si trova benissimo. Il centrocampista ha uno stipendio ricchissimo ma occhio perchè non è da escludere la possibilità di tornare nel calcio che conta e a quel punto occhio alla Juve. Arrivano interessanti dichiarazioni a riguardo.

Sorpresa Verratti, il rumors sulla Juve fa sognare i tifosi

E se il nuovo centrocampista della Juventus fosse proprio Marco Verratti? Nelle ultime ore i tifosi hanno rilanciato questa possibilità e a parlarne è stato anche il noto giornalista Gianni Balzarini che ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera ha parlato di quest’interessante ipotesi:

“Suggestione Verratti? Alla Juve serve un profilo di transizione e sicuramente non un giovane dal quale programmare, bisogna abituare la squadra a giocare con un regista puro. Il vero scoglio è l’ingaggio di 30 milioni di euro” e questa è l’opzione che frena ogni club europeo e ovviamente deve essere il giocatore a fare alcune importanti rinunce per tornare in Europa, e anche in Italia. Poi Balzarini ha proseguito:

“La Juve è la sua squadra del cuore e se fossi in lui un pensierino ce lo farei. Se lui aprisse, la Juve probabilmente lo terrebbe in considerazione”. Parole che fanno sognare ed occhio quindi a quest’opportunità di mercato, difficile ovviamente ma non impossibile.