Thuram fuori, tifosi della Juve basiti: cosa succede

Non è un momento facile per la Juve e per il suo centrocampista francese Khephren Thuram. Si spera in una reazione.

E’ stato un weekend molto interessante e che vede un campionato sempre più equilibrato. La Juve di Luciano Spalletti osserva al momento a qualche punto di distanza la lotta al vertice con 4 squadre (potenzialmente anche il Bologna) in 1 punto ed i bianconeri che al momento sembrano ambire solo alla lotta Champions League e nel prossimo weekend ci sarà un big match fondamentale al Maradona contro il Napoli.

Una nuova sconfitta porterebbe i bianconeri ad essere ancora più distanti rispetto alla lotta al vertice, e per questo Spalletti conosce l’importanza di questa sfida. Ma prima del Napoli c’è un altro match in quanto la Juve – cosi come quasi tutte le big – è impegnata negli Ottavi di finale di coppa Italia ed il club bianconero non può permettersi figuracce. In nessuna categoria. Cosi la Juve affronta un ostacolo non semplice come l’Udinese e il club non farà turnover anzi.

Pochi cambi, togliere quei giocatori che appaiono stanchi e che non hanno finora dato quanto tifosi e tecnico si aspettassero. A centrocampo rifiaterà Locatelli, fondamentale in cabina di regia ma non solo e Spalletti sembrerebbe intenzionato a lasciar fuori il centrocampista francese Khephren Thuram, perno del club ma visto abbastanza in difficoltà nelle ultime uscite. La società e l’allenatore sembrano aver deciso.

Niente Locatelli e Thuram, Spalletti ribalta la Juve

Nonostante il cambio guida tecnica da Tudor a Spalletti alcuni giocatori non sembrano del tutto averlo assorbito. Tra questi c’è assolutamente il centrocampista francese Khephren Thuram; il giocatore è stato tra i migliori lo scorso anno mentre quest’anno invece ci sono state grosse e importanti difficoltà e il giocatore è andato abbastanza a fasi alterne.

La Juve spera in una sua reazione ma al momento Spalletti vuole preservare i suoi due centrocampisti titolari per la sfida del Maradona, dove sicuramente non vuole fare brutta figura. La Juve vuole una reazione e spera di fare punti nello stadio dell’ex tecnico, contro un Napoli invece in gran forma.

In porta confermato Mattia Perin mentre in difesa spazio ancora a Kelly e ci sarà il ritorno di Gatti. Sulla fascia spazio al portoghese Joao Mario che finora ancora deve trovare molto spazio, confermato dall’altro lato Kostic mentre in mezzo al campo stavolta giocheranno Miretti e McKennie. Prima chance da titolare anche per Zhegrova, acquisto e oggetto misterioso finora di questo ultimo mercato. La Juve spera in una vittoria e vuole preservare tutti i suoi big.