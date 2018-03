Giovani & Salute

Ascoltare e sostenere i giovani per contrastare i comportamenti a rischio e promuovere i corretti stili di vita. E’ questo l’obiettivo dell’osservatorio che l’Agenzia di Stampa Dire, in collaborazione con l’Istituto di Ortofonologia di Roma, promuove su tutto il territorio nazionale nell’ambito delle collaborazioni con il Ministero della salute e il Ministero dell’Istruzione. Attività sul campo, indagini conoscitive, campagne di comunicazione, contenuti promossi dai ministeri competenti. Tutto questo lo troverete in questa sezione. Tra le tematiche affrontate l’uso di sostanze, le dipendenze, gli stili di vita, le abitudini alimentari, i comportamenti a rischio.