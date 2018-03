Il Sole ‘blu’ tramonta su Marte. Guarda il video della NASA

ROMA – Sarà anche conosciuto come Pianeta Rosso, ma il tramonto su Marte è blu.

La NASA ha rilasciato un nuovo video sul social network Vine, nel quale in soli 6 secondi, possiamo ammirare il Sole nascondersi dietro l’orizzonte marziano.

La clip è stata ottenuta unendo insieme le immagini realizzate dal rover Opportunity.

Più che romantico, il tramonto su Marte regala un’atmosfera misteriosa, quasi inquietante.

Le immagini mostrano un cielo scuro, dove il Sole, piuttosto che trasformare il cielo un profondo arancione, come accade sulla Terra, lo colora di una profonda sfumatura di blu.

Sebbene la telecamera di Opportunity potrebbe distorcere i colori originali, per gli scienziati della NASA il tramonto su Marte potrebbe avere realmente una luce blu.

Anche se gran parte della superficie marziana è di un rosso intenso, infatti, è proprio questa polvere spessa che trasforma i colori.

Quando il Sole scompare basso nel cielo, la sua luce deve viaggiare attraverso gli strati inferiori dell’atmosfera dove la polvere è più spessa.

Sulla Terra la nostra atmosfera disperde la luce blu creando le tonalità di rosso e arancione che illuminano il cielo al tramonto.

Su Marte, al contrario, la polvere rossa nell’atmosfera filtra gran parte della luce rossa del Sole.

Non è la prima volta che la NASA svela al mondo un tramonto su Marte.

Nel 2010 ha pubblicato un video più lungo, con le stesse sfumature di blu.

La durata media di un giorno marziano (Sol) è circa 24 ore e 37 minuti.

Opportunity ha visto circa 3940 tramonti da quando è arrivato su Marte nel 2003.