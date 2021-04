Ingenuity ce l’ha fatta: il VIDEO del primo volo su Marte

Ingenuity ha compiuto il suo primo test di volo su Marte. Dopo alcuni rimandi, la NASA ha programmato per oggi il decollo del suo mini-elicottero, avvenuto alle 9.30 circa di questa mattina. Dopo un’attesa di diverse ore sono arrivati i dati inviati della missione e le prime straordinarie immagini.

Il piccolo elicottero è riuscito con successo a concludere missione: Ingenuity è il primo velivolo ad effettuare un volo su un altro pianeta.

“Wow!”

The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs

— NASA (@NASA) April 19, 2021