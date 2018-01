Golden Globes 2018, una statuetta per L’ora più buia

ROMA – Alla 75esima edizione dei Golden Globes una statuetta per Gary Oldman come Miglior attore in un film drammatico per L’Ora più buia (Darkest Hour) per la sua avvincente interpretazione di Winston Churchill.

Il film di Joe Wright arriverà al cinema il 18 gennaio, distribuito in Italia dalla Universal Pictures Internaional Italy .

A massive congratulations to Gary Oldman for being awarded the Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Drama award for his role in @DarkestHour! #GoldenGlobes pic.twitter.com/YyPfI7iBNl — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 gennaio 2018



L’Ora più buia, trailer



L’Ora più buia, la sinossi

Spiritoso e brillante, soprattutto per essere un membro del Parlamento, Churchill è un uomo coraggioso che all’età di 65 anni appare inadatto a ricoprire il ruolo di Primo Ministro, soprattutto in un contesto come quello europeo che è ai limiti della disperazione.

Gli Alleati continuano a raccogliere sconfitte contro le truppe Naziste e con l’intero esercito britannico arenato in Francia, Churchill riceve la guida del governo con grande urgenza il 10 maggio 1940.

Mentre la minaccia di un’invasione del Regno Unito da parte delle forze di Hitler insorge e 300.000 soldati della Regina sono bloccati a Dunkirk, Churchill si trova a combattere con le trame interne del proprio partito e con Re Giorgio VI (interpretato dal vincitore dell’Emmy Award Ben Mendelsohn) che mostra grande scetticismo sulle abilità da Primo Ministro nel riuscire ad affrontare la sfida.

La situazione è drammatica: negoziare una pace con la Germania nazista salvando il popolo britannico a costi indicibili o combattere contro un destino che si mostra avverso.

Con il prezioso supporto della consorte al suo fianco già da 31 anni, Clemmie (la già nominata al Premio Oscar© Kristin Scott Thomas), Churchill si rivolge al popolo britannico con l’ambizione di ispirare dignità e volontà di lottare per gli ideali della nazione, per la sua libertà. Riponendo nelle parole gran parte del proprio impegno, con l’aiuto dell’instancabile segretaria, (Lily James), Winston scrive e interpreta discorsi che guideranno la nazione.

Stretto nella condizione di dover affrontare le ore più buie e dure della sua vita, Winston riuscirà a cambiare il corso della storia contemporanea per sempre.

L’Ora più buia, la scheda tecnica

L’ora più buia (Darkest Hour) regia di Joe Wright; cast artistico: Gary Oldman, Gary Oldman, Kristen Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Ronald Pickup e Ben Mendelsohn; genere: biografico, guerra, storico; distribuzione: Universal Pictures Italy; data di uscita: 18 gennaio.

