“Il suicidio non è uno scherzo”: YouTube si schiera contro Logan Paul

ROMA – Dopo la lunga polemica che ha visto protagonista Logan Paul, anche YouTube ha preso una posizione.

La piattaforma di streaming, proprietà di Google, ha deciso di prendere provvedimenti dopo il video pubblicato dal popolare youtuber, che includeva le immagini di una presunta vittima di un suicidio in Giappone.

Il video è stato rimosso poche ore, quando ormai milioni di persone avevano già visto e commentato le immagini.

Come “sanzione”, Paul è stato rimosso da Google Preferred, un servizio che offre agli inserzionisti l’accesso ai migliori e più popolari contenuti di YouTube.

La compagnia ha anche deciso che lo youtuber non parteciperà alla quarta stagione della serie originale di YouTube “Foursome”.

“Molti di voi si sono sentiti frustrati dalla nostra recente mancanza di comunicazione. Avete ragione. Meritate di sapere cosa sta succedendo. Come molti altri, siamo rimasti sconvolti dal video che è stato condiviso la scorsa settimana. Il suicidio non è uno scherzo, né dovrebbe mai essere una forza trainante per le visualizzazioni. Come Anna Akana ha detto perfettamente: “Quel corpo era una persona amata da qualcuno, non entri in una foresta dei suicidi con una telecamera e rivendichi la consapevolezza della salute mentale”.

“Il canale ha violato le nostre linee guida della community, abbiamo agito di conseguenza e stiamo esaminando ulteriori provvedimenti. Ci è voluto molto tempo per rispondere, ma abbiamo ascoltato tutto ciò che avete detto. Sappiamo che le azioni di un creatore possono influenzare l’intera comunità, quindi avremo molto altro da condividere presto sulle scelte che stiamo prendendo per garantire che un video come questo non sia mai più diffuso”.