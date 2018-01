Il sito dell’Auditorium Parco della Musica cambia look: facile, moderno e ricco di novità

ROMA – Il sito dell’Auditorium Parco della Musica cambia look.

Da oggi, all’indirizzo www.auditorium.com i visitatori potranno trovare uno spazio completamente rinnovato sia nell’architettura di contenuti sia nell’esperienza utente.

Una nuova piattaforma costruita ad hoc per semplificare la ricerca e l’acquisto degli spettacoli e valorizzare la produzione e programmazione della Fondazione.

Il nuovo portale ha diverse novità e sezioni come “Share the love” per condividere subito i concerti e fare una propria whislist e “What’s hot” per raccontare oltre le attività, le curiosità, il dietro le quinte attraverso i nuovi contenuti multimediali attivati, le foto, gli articoli principali, le produzioni dell’etichetta discografica.

Il nuovo portale arriva dopo una serie di interventi di comunicazione che la Fondazione Musica per Roma ha attivato in due anni per attirare sempre di più il suo pubblico: dal nuovo magazine disponibile anche online sul neo canale www.issuu.com/auditoriumparcodellamusica, al canale dedicato ai last minute di Telegram, all’apertura del canale Spotify e infine il canale partecipativo di Instagram @IloveAuditorium la community dedicata a tutti gli amanti della cultura che racconta attraverso i social i festival ed eventi.