ROMA – Continuano ad aumentare i nomi dei personaggi famosi che periodicamente svelano in esclusiva per Amazon.it la classifica dei 10 libri che hanno in qualche modo avuto un peso rilevante nella loro vita. Dal giornalismo alla musica, sono tre i nuovi personaggi che si aggiungono alla sezione amazon.it/LetturePreferiteVIP: Roberto Saviano, Nina Zilli e Luca Carboni.

Al primo posto della classifica stilata da Roberto Saviano troviamo Vita e destino, capolavoro letterario che porta la firma di Vasilij Grossman, seguito da I racconti della Kolima di Varlam Salamov e da La Vita Davanti a sé di Romain Gary. Per Luca Carboni la medaglia d’oro va a La gioia di scrivere, mentre al secondo posto l’artista posiziona Lo Scherzo di Milan Kundera seguito da un grande classico della letteratura italiana come I Promessi Sposi. Anche nella lista dei libri preferiti da Nina Zilli, tutti titoli per lei irrinunciabili, compaiono due grandi classici come Romeo e Giulietta di William Shakespeare e Frankenstein di Mark Shelley.

Di seguito le liste dei titoli complete per ogni artista:

Roberto Saviano

1. Vita e destino – Vasilij Grossman

2. I racconti della Kolima – Varlam Salamov

3. La Vita Davanti a sé – Romain Gary

4. La pelle – Curzio Malaparte

5. La Frontiera – Alessandro Leogrande

6. Poema senza eroe – Anna Achmatova

7. Gente d’Aspromonte – Corrado Alvaro

8. Prima che sia notte – Reinaldo Arenas

9. Il vagabondo delle stelle – Jack London

10. Lettera a D – André Gorz

Luca Carboni

1. La gioia di scrivere. Tutte le poesie (1945-2009) – Wislawa Szymborska

2. Lo Scherzo – Milan Kundera

3. I promessi sposi – Alessandro Manzoni

4. Il libro dell’inquietudine di Bernardo Soares – Fernando Pessoa

5. Narciso e Boccadoro – Hermann Hesse

6. Delitto e Castigo – Fëdor Dostoevskij

7. Guerra e Pace – Lev Tolstoj

8. Le Marie del porto – Georges Simenon

9. Nadja – André Breton

10. La bella estate – Cesare Pavese

Nina Zilli

1. Pulp. Una storia del XX secolo di Charles Bukowski

2. La vita è altrove di Milan Kundera

3. Soffocare di Chuck Palahniuk

4. Il rosso e il nero. Cronaca del 1983 di Stendhal

5. Il fiori del male di Charles Baudelaire

6. Frankenstein di Mary Shelley

7. Mucho Mojo di Joe R. Lansdale

8. Il deserto dei tartari di Dino Buzzati

9. Lamento di Portnoy di Philip Roth

10. Romeo e Giulietta di William Shakespeare