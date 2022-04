Giorgia Soleri pubblica il suo primo libro ‘La signorina Nessuno’

La difficoltà di amare in silenzio, l’arte di saper aspettare, di desiderare a distanza. Ma anche la fatica di vivere entro i confini del proprio corpo, le battaglie di tutti i giorni, la perdita e il dolore. Sono questi i temi che Giorgia Soleri esplora nel suo primo libro, ‘La signorina Nessuno’, in arrivo il 5 maggio per Vallardi Editore.

Disponibile in preordine (e già al primo posto tra i libri più venduti su Amazon nella sezione Poesie), quella di Giorgia è un’opera molto intima, in cui la scrittrice apre una parte profonda di se stessa.

Un progetto nato nel 2018, anche se Giorgia ammette di scrivere poesie dal 2006.

“La Signorina Nessuno in questi anni è cresciuta, è cambiata”, racconta Giorgia su Instagram. “E’ passata dalle scarse 50 pagine che componevano la primissima versione del manoscritto alle 208 che a breve, brevissimo, saranno tra mani che non sono le mie, tra le vostre mani e le mani di chiunque vorrà, per un motivo o per l’altro, conoscerla, leggerla, accarezzarla”.

