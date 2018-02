ROMA – Il settimanale Topolino, in edicola da mercoledì 7 febbraio, omaggia come da tradizione il Festival di Sanremo con una cover dedicata disegnata da Mattia Surroz, che vede protagonista Claudio Baglioni, nelle inedite vesti di …papero!

Per celebrare il Festival più famoso d’Italia, nel numero in edicola mercoledì ci saranno anche un servizio speciale dedicato alla manifestazione canora e una storia a fumetti – Zio Paperone e la singolar canzone, di Sisti e De Lorenzi – dedicata al Festival… del 1367!

Non è la prima volta che Topolino omaggia il Festival di Sanremo con cover dedicate.

Nel 2014, ad esempio, spiccavano in copertina Fabio Fazio e Luciana Litizzetto, lo scorso anno, invece, è stato il turno di Carlo Conti.