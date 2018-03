Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 9 marzo

ROMA – Il 9 marzo è il 68º giorno del calendario gregoriano (il 69º negli anni bisestili). Mancano 297 giorni alla fine dell’anno.

9 marzo: i fatti del giorno

Il 9 marzo del 1842 trionfo al Teatro alla Scala di Milano per la prima del Nabucco di Giuseppe Verdi. In questo giorno del 1908 nasce il Football Club Internazionale Milano, fondato da 44 soci dissidenti del Milan. È il 1955 quando viene presentata per la prima volta al pubblico, a Ginevra, quella che diventerà una delle icone del boom economico italiano del dopoguerra, la Fiat 600. Tre anni dopo, nel 1959, debutta la bambola Barbie.

Nel 1976 in Val di Fiemme la cabina della funivia del Cermis con 43 persone a bordo cade, a causa della rottura della fune, in località Maso Teta – 42 morti (vedi anche 3 febbraio 1998). Il 9 marzo del 1986 sommozzatori della marina militare statunitense ritrovano il compartimento dell’equipaggio dello Space Shuttle Challenger, fondamentalmente intatto ma pesantemente danneggiato. I corpi di tutti e sette gli astronauti sono ancora al suo interno. In questo giorno del 2008 viene lanciato da Kourou nella Guyana francese il primo veicolo automatizzato di rifornimento/trasferimento (Automated Transfer Vehicle) dell’ESA verso la Stazione Spaziale Internazionale denominato ATV-001 Jules Verne.

Buon compleanno a…

Ornella Muti (attrice), Antonino Spadaccino (cantante), Monica Vanali (giornalista).

Si festeggia oggi…

San Domenico Savio, adolescente, Santa Francesca Romana, religiosa, San Bruno di Querfurt, vescovo camaldolese, martire (Chiesa cattolica e Chiesa luterana).