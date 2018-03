Il cast di “The Big Bang Theory” ricorda Stephen Hawking

ROMA – Il cast di “The Big Bang Theory” ha deciso di ricordare Stephen Hawking.

Non solo geniale. L’astrofisico della ‘Teoria del Tutto’, morto lo scorso 14 marzo, aveva anche un forte senso dell’umorismo, tale da spingerlo ad apparire in diverse serie comiche, tra cui i Simpsons e The Big Bang Theory.

E’ stato proprio Jhonny Galecki, Leonard di The Big Bang Theory, a ricordare Hawking pubblicando su Instagram una foto del giorno in cui l’astrofisico ha partecipato ad una delle puntate della famosa serie tv.

“RIP #Stephenhawking Mancherai tantissimo a tutti noi, non solo per la tua intelligenza ma anche per il tuo forte senso dell’umorismo”.

Kaley Cuoco, attrice che interpreta Penny, ha deciso di condividere la stessa foto del collega:

“E’ stato un onore immenso poter lavorare al fianco dell’incredibile Stephen Hawking. Ci ha fatto ridere tantissimo e noi abbiamo fatto lo stesso con lui. Mancherai tantissimo, il mondo ti è immensamente grato per la conoscenza e il coraggio che hai lasciato durante il tuo cammino. Grazie per essere stato una grande ispirazione per tutti noi !”

Come ricorda Metro, Hawking è apparso negli episodi di The Big Bang Theory “The Hawkings Excitation” e “The Extract Obliterian” e anche nella puntata numero 200 “The Celebration Experimentation”.